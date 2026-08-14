Rondini d’Oro I premiati all’Ortobene 

Dodici Rondini d'oro torneranno a Nuoro per il ritirare il riconoscimento che li ha visti distinti nel resto del mondo. Il premio, promosso dall'associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese, giunto all'undicesima edizione, vedrà protagonisti: i musicisti Gavino Murgia e Andrea Carta, il bancario Francesco Maccioni, il designer Antonio Arcadu, l'ingegnera Sara Lai, l'ortopedico e professore universitario Severino Carta, i familiari dell'ex procuratore a Perugia Giacomo Fumu (deceduto un mese fa), il dirigente dei servizi generali di Acque Spa Andrea Asproni, il funzionario di banca Luigi Frau, la chef Marina Ravarotto, l'impresa Langiu Carburanti e il ristoratore Francesco Deiana. Previsto inoltre un omaggio alla Rondine e giornalista Angela Azzaro. La cerimonia si terrà il 29 agosto al parco del Monte Ortobene, ed è inserita nel programma dell'Ortobenfest festa della montagna, organizzata dal Presidio turistico nuorese in collaborazione con le associazioni Paskedda Zau e Barbagia nel mondo. Si comincerà alle 16 con l'accoglienza, la degustazione dei prodotti tipici e l'intrattenimento con i Kaleidos e il tenore Punzitta. Alle 17 Gianluca Medas presenterà la cerimonia di consegna delle Rondini. Alle 18 la Polisportiva Santu Predu presenterà il programma 2026-2027. Chiudono Luciano Pigliaru e i Menhir.

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