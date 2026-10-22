Rondini di latta, silenzi e metamorfosi “Procne Machine”, l’implacabilità del mito 

Carmen Gallo, Premio Strega Poesia 2026, ha sempre considerato Anne Carson, Premio Nobel per la Letteratura 2026, un punto di riferimento imprescindibile, una maestra. «Mi ha insegnato a utilizzare la tradizione, la letteratura, non per fare sfoggio di erudizione, ma per provare a riattivare la nostra immaginazione, per provare a indagare e capire il presente», racconta la poetessa, premiata per “Procne Machine” (Einaudi, pp. 87, euro 11), in cui dà voce al lungo viaggio di due sorelle dal mito greco a un presente di violenza sui corpi delle donne.

«Carson indaga in modo molto spesso divergente rispetto ai binari stabiliti e lo fa nella maggior parte dei casi da una prospettiva femminile ed è quello che ho provato a fare io anche se in modo molto diverso e all’interno della tradizione italiana. È una grandissima poetessa, mi è sempre interessata, ne ho parlato molto nei miei corsi universitari, soprattutto negli ultimi anni», racconta Gallo che è nata a Napoli nel 1983, insegna letteratura inglese alla Sapienza di Roma, ha curato e tradotto opere di William Shakespeare e T.S. Eliot e scritto sulla poesia metafisica di John Donne.

Procne, che si trasforma in una rondine e sua sorella Filomela, con la lingua tagliata, che diventa un'usignola dal canto memorabile, sono le protagoniste della raccolta “Procne Machine” che riprendendo un mito poco conosciuto narrato da Ovidio nelle “Metamorfosi”. «Ho immaginato di sentirle cantare, entrambe. Di seguirne nel bosco le tracce, le fughe, i nascondimenti». Nella seconda sezione del libro frammenti saggistici raccontano il modo in cui è stato narrato il mito e nella terza parte viene affrontato il tema del doppio attraverso la prospettiva di due uccelli impagliati.

Mauretta Capuano