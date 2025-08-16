VaiOnline
Decima edizione
17 agosto 2025 alle 01:14

Rondine d’oro, tutti i nomi dei premiati 

Undici rondini voleranno nell’auditorium Lilliu la sera del 24 agosto. Domenica, dalle 17 alle 20, si terrà la decima edizione del premio “Rondine d’oro” organizzato dall’associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese con il patrocinio dell’Isre, della Camera di commercio e del Comune di Nuoro. Ben 11 i cittadini premiati e un riconoscimento speciale anche per il bar Cambosu, attivo con la stessa gestione, passando di generazione in generazione, dal 1921.

A ottenere la targa d’oro saranno Christine Delogu, Gianluca Deiana, Daniela Giannotti, Giuseppe Mastio, Luciana Mele, Fabio Monni, Gianstefano Monni, Giacomo Salici, Claudia Sanna, Giuseppe Vulpes, e la famiglia Cambosu. Presenteranno Gianluca Medas e Maria Annunziata Giannotti, mentre il presidente Isre Stefano Lavra ricorderà Bernardo Zizi, a cui l’associazione si è ispirato e che partecipò alla prima edizione del premio.

Ospiti speciali l’economista Paolo Savona e l’ingegner Sebastiano Maccioni, di 106 anni, che racconterà la storia del bar storico quando ancora aveva sede in piazza del Rosario, e non davanti a piazza Vittorio Emanuele. Saranno presenti anche la presidente della Regione Alessandra Todde e il sindaco Emiliano Fenu. (g. pit.)

