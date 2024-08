Rondine d’oro, il premio a Luigi Loddo 

Un filantropo dei due mondi: Luigi Loddo, nuorese classe 1973, è tra le Rondini d'oro 2024. Ingegnere forestale nato a Santu Predu, oggi vive a Tegucigalpa, in Honduras.

Da 25 anni opera in campo umanitario, una missione diventata tale proprio a Nuoro, grazie all'esperienza dei boy-scout e alla sensibilità di una sua maestra. Loddo, che sarà premiato domani alle 11 nell'auditorium Lilliu dall'associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese con il patrocinio della Camera di commercio e dell'Isre, partì nel 1998 per aiutare gli ultimi del mondo. Nel 1999 dirige un progetto di riabilitazione agricola in Nicaragua. Nel 2001 torna per un breve periodo in Sardegna, poi dopo una parntesi a Bristol, vola in Bolivia per occuparsi di problemi legati alla siccità; poi in Africa. Nel 2002 è in Guatemala per servire la popolazione indigena; nel 2005 di nuovo Nicaragua in difesa dei gruppi etnici dimenticati. Dal 2006 al 2009 si sposta in Honduras dove sino al 2012, con le Nazioni Unite, si impegna per il diritto alla terra affrontando i grossi rischi legati al traffico di droga e alla costante violenza verso le popolazioni indigene. Dal 2013 è direttore della Ong irlandese Goal global. Dal 2018 l'impegno è quello di migliorare il sistema sanitario pubblico in Honduras. ( g. p. )

