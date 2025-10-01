Ronde di vigilantes contro i teppisti 

Guardie giurate per difendere il quartiere. Dopo i furti nelle abitazioni, gli incendi e i danneggiamenti alle auto in sosta, i residenti delle ville davanti al mare, hanno deciso di passare al contrattacco.

Al vaglio c’è la possibilità di ingaggiare guardie giurate che dovranno pattugliare la zona, dal tramonto all’alba, ossia dalle 18 alle 6 del mattino, dal momento che la maggior parte degli episodi si è verificato intorno alle 3. Per poter avviare il servizio sarà necessario quotarsi e trovare il maggior numero di adesioni.

La mobilitazione

Di questo si discuterà domani dalle 16 alle 19 nella sala Pira dove, come ha spiegato il presidente del Comitato di residenti di Margone Rosso Emanuele Contu «a seguito dei recenti episodi che hanno compromesso la sicurezza della nostra comunità, estenderemo il dibattitto per affrontare con urgenza il problema. Invitiamo tutti i residenti a partecipare attivamente a questo importante momento di confronto per costruire insieme un quartiere più sicuro e coeso». L’ipotesi di cui si parlerà, aggiunge Contu, «è di garantire una maggiore sicurezza con il servizio di vigilanza privata». E gli episodi non si fermano. Nei giorni scorsi sono state rubate due auto e adesso alcuni abitanti stanno persino dormendo all’interno delle loro vetture per paura la mattina di non trovarle più al loro posto.

Le vittime

«Io purtroppo sono il proprietario di una delle auto incendiate la settimana scorsa», racconta Marcello Marcelli, «era una Punto parcheggiata fuori perché in garage teniamo la macchina di mia figlia». Verso le 3, «sono stato svegliato dal forte odore di bruciato, mi sono affacciato e ho visto l’auto avvolta dalle fiamme. All’inizio ho pensato che magari qualcuno volesse farmi un dispetto per la mia professione, sono avvocato, anche se non credo di avare mai fatto niente per farmi dei nemici, ma poi due giorni dopo un’altra auto proprio qui vicino ha abito lo stesso trattamento. Il fenomeno è proprio generalizzato». Quella che si sta vivendo, «è una situazione davvero critica. Siamo colpiti in più fronti e la stiamo vivendo male, siamo costantemente in allarme. Due giorni fa hanno rubato due auto e pare che il furto di una di queste sia stato compiuto con la tecnica jummer, cioè con un telecomando che programma gli antifurti».

Ronde di autodifesa

Da qui la decisione: «Stiamo davvero pensando a un servizio di vigilanza privata con pattugliamenti dal tramonto all’alba. E speriamo che le indagini delle forze dell’ordine possano portare a rintracciare i responsabili. Nelle immagini delle telecamere in occasione dell’incendio della mia auto, si vedono prima passare due veicoli, uno bianco e uno nero, rallentano, scendono, poi vanno via veloci. Prima avevo le telecamere solo in casa adesso riprendono anche avvicinandosi a casa. Ci stiamo tutti blindando». Era da tempo che il litorale non si trovava in una situazione del genere: «Sono qui da 15 anni» dice Marcelli, «e non era mai capitato niente. Tutto tranquillo, pace assoluta. Poi all’improvviso tutto questo». Per questo la parola d’ordine è trovare una soluzione per poter tornare a dormire tranquilli.

