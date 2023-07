Ronde di vicinato contro i ladri 

L’ultimo raid è di qualche giorno fa. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti in una villetta sul litorale portando via anche oggetti di valore.

È l’ennesima volta che accade nella zona di Margine Rosso – dove ormai è vera emergenza - tanto che adesso il Comitato di residenti ha deciso di passare all’azione.

La novità è rappresentata dalle cosiddette “zone di controllo di vicinato”: in pratica tutti tengono d’occhio le abitazioni dei vicini in loro assenza, in modo da scongiurare furti e incursioni anche all’esterno. Perché capita anche che i malintenzionati si limitino a fare razzia nei giardini rubando quel che capita: dalle biciclette alle sedie, agli ombrelloni ad attrezzatura varia.

La denuncia

«Facciamo i conti con troppi episodi sgradevoli nella nostra comunità», dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «dopo i furti nelle settimane scorse con bottino sostanzioso, i ladri hanno colpito ancora. Questa volta hanno preso di mira la casa di due anziani che raramente si assentano, ma è bastata una notte trascorsa a casa dei figli per ritrovarsi la casa svaligiata al loro rientro. Purtroppo sono spariti oggetti di valore e la situazione si fa rischiosa anche perché spesso i tentativi di furto avvengono anche con le persone dentro casa».

Vigilantes fai-da-te

Così adesso nella zona c’è paura. I residenti delle villette temono di spostarsi anche solo per andare a fare la spesa, lasciando la casa incustodita. Così si è deciso di correre ai ripari partendo dal presupposto che l’unione fa la forza. «Con alcuni residenti» annuncia Contu, «abbiamo deciso di mettere sul tavolo alcune soluzioni per evitare questi continui raid nelle abitazioni. La prima che stiamo già adottando è quella di creare sinergie e interazioni tra vicini della stessa via, creando una sorta di controllo del vicinato». In pratica: tu non ci sei, casa tua te la controllo io. In modo da dimostrare che nessuna abitazione resta sguarnita anche in assenza dei proprietari. Ed è solo il primo passo. «Al momento stiamo anche valutando la soluzione di ingaggiare un’ agenzia per il controllo della zona». Vigilantes veri e proprio, insomma.

Litorale a rischio

La zona costiera è da sempre nel mirino di ladri e balordi. D’inverno si approfitta dell’isolamento e del poco flusso di persone per entrare nelle villette, d’estate invece si cerca di cogliere l’assenza dei turisti e vacanzieri che lasciano magari nelle abitazioni gioielli, pc e altro.

Qualche settimana fa sempre a Margine Rosso i ladri, avevano forzato la cassaforte di un’abitazione, utilizzando una smerigliatrice, riuscendo a portare via 70mila euro. Anche in questo caso i proprietari si erano assentati per poche ore.

