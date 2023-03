“Ronde” di cittadini per mettere freno alle tante discariche 

Ronde dei residenti per arginare le discariche. L’idea è del Comitato di Margine Rosso che ha deciso di chiamare a rapporto i cittadini per pattugliare le zone più a rischio di abbandono di rifiuti come ad esempio quelle della collina di Pitz’e Serra e del Simbirizzi dove ci sono i fortini.

Per ora, le uscite avranno la frequenza di una volta a settimana ma se si riusciranno ad aumentare le fila dei volontari si potrà arrivare anche a più giorni a settimana. Lo scopo è di scoraggiare chi abbandona la spazzatura , frequentando queste aree e dimostrando che non sono abbandonate a se stesse, tenendo lontano gli incivili.

«Noi preferiamo chiamarle passeggiate» spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «che concentreremo nelle colline di Pitz’e Serra e del Simbirizzi che sono fortemente inquinate a causa dei continui abbandoni di rifiuti anche con grossi mezzi». A centro metri dalle scuole di Pitz’ e Serra, «nelle viuzze la situazione è critica da anni e non sono bastate le bonifiche periodiche. L’amministrazione sta cercando di risolvere il problema posizionando un cartello di area videosorvegliata». Intanto, prosegue, «come cittadini e amanti dell’area vogliamo dare il nostro contributo per presidiare la zona. A turno e in orari diversi, ci recheremo nelle colline in gruppo e da soli scoraggiando così chi vuole gettare i rifiuti». Purtroppo quelle due zone sono da tempo in balia degli incivili. Non era bastato nemmeno sistemare una sbarra all’inizio del sentiero, perché gli accessi sono diversi e ci si fa strada anche con i camion per scaricare di tutto. «La speranza» dice ancora Contu, «è che l’amministrazione in tempi brevi possa risolvere la questione e che finalmente le nostre passeggiate si trasformino da ronde in momenti di piacere per poter godere di uno dei panorami più belli della città, sia verso il golfo che verso il Simbirizzi e si possano apprezzare i beni storici come i fortini bellici e la chiesetta di Nostra Signora del Buoncammino».

Immersi tra i rifiuti ci sono infatti anche i fortini ripuliti più volte dai volontari ma poco dopo di nuovo colmi di spazzatura di ogni genere che era stata anche incendiata.

