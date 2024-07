Ronde del comitato contro le discariche 

Continuano le ronde del comitato di Margine Rosso nelle zone a rischio per le discariche. Nei giorni scorsi è stata la volta dell’area del Simbirizzi, dall’accesso di Pitz’e Serra, una delle più prese di mira da parte degli incivili.

«Oggi la situazione è molto migliorata, grazie soprattutto all’utilizzo delle fototrappole», dice il presidente del Comitato, Emanuele Contu, «ma è solo calma apparente. Ieri erano imprese, padroncini e operai che lavorano in nero a sversare quantità di rifiuti impressionanti, oltre che i soliti cittadini maleducati». Adesso «è rimasto qualche irriducibile inafferrabile, che anche se identificato non demorde: resistono i borderline, i disperati, resistono gli abitudinari e i cronici, quelli che sembra proprio non possano fare a meno del lancio del sacchetto». Insomma, «ci sono tutte le categorie anche se in misura minore, ma questo non deve far pensare che il problema sia risolto perché si sono solo spostati un po’ più in là». Una soluzione però c’è: «Se ognuno adottasse un’area, gli incivili si sposterebbero talmente in là da scomparire».

Le ronde organizzate dal comitato, assieme a tanti cittadini volontari, erano state avviate proprio per cercare di rendere vivi e frequentati i luoghi più battuti dai maleducati, scoraggiando gli abbandoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA