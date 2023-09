Ronde al caldo e box rovente: protesta al porto 

Ronde a piedi nelle ore più calde della giornata e lunghi turni di guardia nel box senza aria condizionata che serve come postazione di controllo nei pressi dell’attracco delle navi da crociera. Sono alcuni dei punti evidenziati dal sindacato Ugl sulle condizioni di lavoro delle guardie giurate in servizio al porto.

«Un contenzioso che si protrae ormai da mesi con la società di Vigilanza Coopservice, titolare dell'appalto di sorveglianza armata», scrivono i rappresentanti dei lavoratori. «La Ugl ha evidenziato più volte all'azienda alcune criticità che devono essere risolte per consentire il prosieguo delle attività nel rispetto delle regole, tra le quali il mancato riconoscimento dell'indennità per chi svolge servizio di controllo per le quali è stato necessario effettuare un corso per il corretto utilizzo e le tecniche di sicurezza con le apparecchiature radiogene». Ma il sindacato sottolinea anche «l’ulteriore criticità del servizio di ronda da effettuarsi nelle ore più critiche della giornata in cui i lavoratori devono attraversare circa 3 chilometri a piedi senza avere a disposizione un vestiario adeguato o un mezzo che li protegga dal calore, per poi ritornare alla base», così come il «servizio di vigilanza presso le navi da crociera, con un box privo di aria condizionata o qualsiasi strumento per il refrigerio». Una situazione che – conclude il sindacato – «non tiene minimamente conto delle recenti indicazioni dell'Ispettorato nazionale del Lavoro sulla prevenzione dei danni da calore».

