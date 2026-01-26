Ronda Assassina, Frongia è sesta 

Non solo marcia, campionati regionali indoor e cross nello scorso weekend dell'atletica sarda. Federica Fongia (Cagliari Atl. Leggera), domenica a Castiglion Fiorentino, ha conquistato il sesto posto assoluto e secondo tra le F40 nella “Ronda Assassina”, gara di trail running di 25 km e 1200 metri di dislivello, chiudendo l'impegnativo tracciato in 3h10'09”. Frongia nell'Isola si è aggiudicata la Nureci Corre ed è stata 2ª nel “Memorial Piu” a Molentargius.

Indoor

A Venturina Terme (LI) la rappresentativa Under 16 del Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano si è piazzata sesta al Trofeo del Litorale. Da segnalare il secondo posto nell'alto di Elisa Crivellaro (Atl. Iglesias) col personale di 1,54, Gabriele Muntoni secondo nel triplo col personale di 12,20 metri, i 5,44 metri di Francesco Olla (Atl. Arbus), quarto nel lungo, la quarta piazza in finale di Christian Chirigu (Sulcis Carbonia) nei 60hs in 7”58 (7”50 in batteria) e il settimo posto di Ileana Dessì (Arbus) ancora negli ostacoli. ( al.fl. )

RIPRODUZIONE RISERVATA