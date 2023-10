Roncolate contro il vicino: in cella 

Da tempo i rapporti fra i due, vicini di casa, nella via Cesare Battisti a Donori, si erano fatti difficili. Banali incomprensioni e diverbi che per poco non sono sfociati l'altra sera in tragedia: Gabriele Basciu, 52 anni, è stato colpito a roncolate alla testa e alle spalle dal vicino, Michele Carboni, 42 anni, operaio, incensurato, che mai aveva avuto finora a che fare con la giustizia. Il ferito è stato accompagnato in ambulanza in ospedale dove è stato sottoposto ad accurati accertamenti.

In cella

Nessuna delle ferite subite da Basciu si è dimostrata grave: la lama della roncola gli ha procurato solo tagli superficiali. Diagnosi: 10 giorni di cura. Resta l'accusa di tentato omicidio in attesa dell'interrogatorio di garanzia in carcere dell'indagato. Nella mattinata di ieri, dalla caserma di Donori, il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova, ha inoltrato un dettagliato rapporto sulla vicenda. La parola passa ora al pubblico ministero e al Gip. Resta la gravità dell'episodio con gli accertamenti ancora in corso da parte delle forze dell'ordine. Per il momento si parla di rapporti tesi e difficili per motivi di vicinato.

Le indagini

L'episodio sarebbe legato a incomprensioni, sfociate nel fatto di sangue. Secondo i primi accertamenti Michele Carboni si sarebbe armato della roncola fermandosi in strada vicino a un'auto, forse in attesa di Gabriele Basciu: un episodio comunque in fase di ricostruzione anche attraverso la raccolta di testimonianze. Carboni si sarebbe scagliato contro il vicino raggiungendolo con la lama della roncola al capo e alla schiena.

L'aggressore si è dileguato subito dopo. Immediato l'arrivo dei carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile di Dolianova: l'uomo è stato rintracciato a casa ancora in possesso dell'arma. Con la roncola, gli inquirenti hanno sequestrato quattro fucili da caccia e una pistola calibro 7,65 con relativo munizionamento, tutti regolarmente detenuti. Il ferito è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato ricoverato per accertamenti e cure.

