Roncolate alla moglie davanti alle figlie 

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 

Firenze. Colpita con una roncola dal marito, quando in casa c’erano le due figlie piccole. Da sabato notte una donna di 43 anni è in fin di vita. È successo a Fiesole, Comune a otto chilometri da Firenze.

Il fatto

A dare l'allarme è stata la madre della 43enne. che vive nello stesso borgo sulle colline di Fiesole, in mezzo ai boschi di Montebeni. Quando sono arrivati i sanitari del 118, hanno trovato la donna in una pozza di sangue, in una stanza al piano terra condivisa tra più residenti. Il marito, un cittadino tunisino di 45 anni, è stato subito arrestato. La roncola usata per colpire la 43enne era sul pavimento. L’hanno trovata e sequestrata i carabinieri. Il 45enne è finito in carcere, a Sollicciano, con l’accusa di tentato omicidio e su disposizione della Procura di Firenze. In casa, al momento dell’aggressione, c'erano anche le due figlie piccole della coppia, entrambe sotto i cinque anni.

L’intervento

La donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Careggi. Viste le ferite riportate, la furia è durata svariati minuti: l’uomo ha colpito la moglie ripetutamente al torace e alla testa. E sono proprio i danni cerebrali quelli che maggiormente preoccupano i medici. La 43enne è stata operata nella notte, ma le sue condizioni restano gravissime. Secondo i primi accertamenti dei militari, che hanno ascoltato familiari della coppia, il movente sarebbe riconducibile a dissidi coniugali. Non risultano al momento denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia a carico del 45enne che non ha un’occupazione stabile e campa di piccoli lavoretti.

La sindaca

«Quanto accaduto a Montebeni è una notizia sconvolgente per tutta la nostra comunità», ha detto Cristina Scaletti, fascia tricolore a Fiesole. «Il primo pensiero è quello di stringersi intorno alla nostra concittadina in un abbraccio corale sperando che i sanitari di Careggi riescano a salvarla. Insieme – prosegue la sindaca – dobbiamo anche condannare con forza il brutale gesto di violenza. E mentre facciamo ciò, increduli di fronte alla gravità dei fatti narrati, ci affidiamo alle indagini delle forze dell'ordine e della Procura fiorentina per chiarire quanto accaduto».

L’altro episodio

Il tentato omicidio di una donna è avvenuto ad Avezzano, in Abruzzo. Prima la discussione in strada tra marito e moglie, entrambi di origine moldava. Poi l'aggressione: l’uomo, di 47 anni, ha più volte colpito la donna, di 42, con un coltello, quindi si è dato alla fuga in macchina. I carabinieri l’hanno rintracciato e arrestato ore dopo a Roma. La donna, invece, è stata ricoverata, ma non risulta in pericolo di vita.

