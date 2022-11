Roncolate al vicino per il parcheggio 

Tutto è iniziato per un parcheggio. E non sarebbe la prima volta che quel posto auto in via Donizetti ha creato tensioni nel vicinato: solo che martedì mattina nel centro di Cabras si è sfiorata la tragedia. Non c’è stato nemmeno il tempo di discutere che un pensionato ha impugnato la roncola e si è scagliato contro uno dei vicini di casa. Alla fine per Giovanni Spanu, 74 anni, sono scattate le manette mentre Pasqualino Ledda, 53 anni, è stato subito soccorso e accompagnato al San Martino; le sue condizioni non sono gravi.

La lite

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri martedì mattina intorno alle 11 Giovanni Spanu avrebbe cercato di parcheggiare e, pur di lasciare la macchina davanti a casa sua, avrebbe urtato prima il veicolo parcheggiato dietro poi quello davanti. Manovre un po’ azzardate che non sono sfuggite ai vicini di casa, ci sono state urla e toni accesi. In particolare un uomo che abita proprio di fronte ha invitato il pensionato a fermarsi poi ha iniziato a riprendere quanto stava accadendo con il telefonino. Nel frattempo le urla hanno richiamato anche altri residenti in via Donizetti tra cui Pasqualino Ledda; uno scambio di battute veloce, il 53enne ha fatto notare al pensionato che aveva esagerato ma per tutta risposta Spanu ha voltato le spalle per tornare a casa sua.

L’aggressione

Pochi istanti e il pensionato è uscito con la roncola in mano. A quel punto Ledda, temendo che l’anziano avesse cattive intenzioni, ha cercato di rientrare a casa sua ma Spanu lo ha colpito con la roncola. Grazie alla doppia porta e alla prontezza di riflessi del 53enne, si è evitata la tragedia ma Ledda è rimasto ferito da un colpo alla testa sotto gli occhi del figlio. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, il personale del 118 ha accompagnato il ferito al San Martino dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di 7 giorni.