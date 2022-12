Roncolate al vicino, condannato  

Il pm Valerio Bagattini nella requisitoria aveva evidenziato che Vidili era consapevole di poter anche uccidere, la sua azione contro i vicini non si è esaurita subito, lui ha continuato a colpire nonostante altre persone cercassero di fermarlo. Da qui la richiesta di condanna a 13 anni e mezzo oltre che tre anni di libertà vigilata. La parte civile con l’avvocata Maria Franca Obino si era associata alle richieste dell’accusa, chiedendo risarcimento danni e provvisionale. La difesa con l’avvocato Spada aveva sottolineato che Vidili era un anziano solo che talvolta faceva uso di alcol e questo potrebbe aver innescato la reazione spropositata. Inoltre il legale ha ribadito che Vidili aveva sferrato un solo colpo al polso di Puggioni perciò aveva chiesto di derubricare l’accusa in lesioni, mentre per le contestazioni di minacce e porto d’arma aveva sollecitato il minimo della pena.

Quelle roncolate al vicino di casa avrebbero potuto uccidere. Così i giudici del tribunale di Oristano hanno condannato a 8 anni e 10 mesi Antonio Francesco Vidili, 73 anni di Scano Montiferro. La sentenza è arrivata ieri mattina e intanto la difesa è pronta a dare battaglia, l’avvocato Antonello Spada ha annunciato il ricorso in Appello, prima si attendono le motivazioni del verdetto di ieri.

La lite

Secondo quanto ricostruito durante il dibattimento, il 27 luglio 2020 Francesco Puggioni e Francesco Farina, entrambi ottantunenni, stavano trascorrendo il pomeriggio in una cantina, proprio accanto alla casa di Vidili che sarebbe stato infastidito e disturbato dal forte vociare. E così Vidili si sarebbe affacciato nella cantina per chiedere un po' di silenzio, Puggioni e Farina lo avrebbero invitato ad uscire e lui sarebbe andato a sedersi nella piazza. Poco dopo era stato raggiunto dai due vicini, qualche parola di troppo ed era nato il battibecco. C’era stata una colluttazione, anche Vidili era stato colpito da Farina con una stampella, poi rientrò nella sua casa e poco dopo uscì con la roncola in pugno: colpì Puggioni al braccio.

La discussione

Il pm Valerio Bagattini nella requisitoria aveva evidenziato che Vidili era consapevole di poter anche uccidere, la sua azione contro i vicini non si è esaurita subito, lui ha continuato a colpire nonostante altre persone cercassero di fermarlo. Da qui la richiesta di condanna a 13 anni e mezzo oltre che tre anni di libertà vigilata. La parte civile con l’avvocata Maria Franca Obino si era associata alle richieste dell’accusa, chiedendo risarcimento danni e provvisionale. La difesa con l’avvocato Spada aveva sottolineato che Vidili era un anziano solo che talvolta faceva uso di alcol e questo potrebbe aver innescato la reazione spropositata. Inoltre il legale ha ribadito che Vidili aveva sferrato un solo colpo al polso di Puggioni perciò aveva chiesto di derubricare l’accusa in lesioni, mentre per le contestazioni di minacce e porto d’arma aveva sollecitato il minimo della pena.

Il verdetto

Ieri il collegio dei giudici (presieduto da Carla Altieri a latere Cristiana Argiolas e Paola Bussu) ha condannato Vidili a 8 anni e 10 mesi per tentato omicidio e 15 mila euro di provvisionale. Il difensore Antonello Spada presenterà ricorso in Appello non appena saranno rese note le motivazioni della sentenza (fra novanta giorni).

