Roncolata alla testa: salvata dai carabinieri, il marito in arresto 

Colpita alla testa con una roncola dal marito, riesce a chiedere aiuto e farlo arrestare: una donna di 56 anni è stata salvata nella notte dai carabinieri della Stazione di Monastir, supportati dal Radiomobile della Compagnia di Sanluri.

I militari sono intervenuti in pieno centro dopo una chiamata fatta al numero di emergenza 112. La richiesta è arrivata al culmine di una violenta lite tra la coppia, nata verosimilmente a causa dell’abuso di alcol da parte dell’uomo, Nicola Bullita, 45 anni, disoccupato. Giunti rapidamente sul posto, i carabinieri hanno trovato la vittima ferita: la donna aveva un profondo taglio alla testa e varie escoriazioni al volto.

All’interno dell’abitazione è stata trovata e sequestrata una roncola con una lama di oltre 30 centimetri: quella utilizzata con ogni probabilità per colpire la vittima.

La donna è stata subito soccorsa da un’équipe del 118: ha rifiutato di essere accompagnata in ospedale ma ha raccontato ai militari di aver già subito altri episodi di maltrattamenti dal marito. Bullitta, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e al termine delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Uta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta. La roncola sequestrata è al vaglio degli inquirenti, che continuano le verifiche anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla vittima.