Ronaldo “salvato” da Costa 

Portogallo 3

Slovenia 0

(dopo i calci di rigore, 0-0 dts)

Portogallo (4-3-3) : Diogo Costa; Cancelo (12' sts Semedo), Pepe (13' sts Ruben Neves), Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao (al 31' st Francisco Conceição). In panchina Rui Patrício, José Sá, Dalot, Gonçalo Ramos, Joao Félix. Danilo, Gonçalo Inácio, João Neves, Matheus Nunes, Diogo Jota, António Silva, Pedro Neto. All. Martinez

Slovenia (4-4-2) : Oblak; Karnicnic, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik (1' sts Ilicic), Mlakar (al 29' G.Stanković), Sporar (al 29' st Celar), Sesko. In panchina Belec, Vekic, Blazic, Verbic, Lovric, Kurtic, Horvat, Vipotnik, Brekalo, Zugelj, Zeljkovic. All. Kek

Arbitro : Orsato (Italia).

Sequenza rigori : Ilicic parato, C. Ronaldo gol, Balkovec pa- rato, B.Fernandes gol, Berbic parato, Bernardo Silva gol.

Francoforte. Servono i rigori al Portogallo per superare (3-0) la Slovenia e qualificarsi ai quarti degli Europei. Tira un sospiro di sollievo lunghissimo Cristiano Ronaldo che aveva fallito un penalty al 15' del primo tempo supplementare: il campione lusitano era scoppiato in lacrime dopo che Oblak ha parato il suo tiro. Sarebbe stato il più triste degli addii alla nazionale da parte del campione 39enne. Eroe della serata è il portiere lusitano Diogo Costa che, dopo aver impedito a Sesko il gol vittoria nel secondo supplementare, ha parato tre rigori su tre tiri degli sloveni. La squadra allenata da Martinez ai quarti sfiderà la Francia, nel remake della finale del 2016.

La partita

I tempi regolamentari e quelli supplementari erano finiti sullo 0-0. Gli sloveni, giunti per la prima volta ad una fase ad eliminazione diretta nel torneo continentale, si confermano solidi (non hanno mai perso durante i tempi regolamentari) e pericolosi grazie alle ripartenze dei suoi attaccanti. Portogallo leggermente superiore nei 90’ ma non produttivo. La Slovenia l’occasione ce l’ha nel finale dei supplementari e con il proprio uomo migliore: Diogo Costa compie un primo miracolo su Sesko che, sfruttando un errore di Pepe, si era involato da solo verso la porta. Poi, ai rigori completa a una serata che ricorda quella di Toldo in Olanda-Italia nel 2000.

