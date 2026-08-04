Ronaldo e Georgina, matrimonio da favola 

Finalmente sposi! A un anno esatto dalla proposta, avanzata da lui e accompagnata da un diamante taglio ovale da 30 carati del valore di circa 4 milioni di euro, debitamente mostrato al mondo intero via social da lei, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti al grande passo.

Il quarantunenne campione di calcio e l’influencer argentina, classe 1994, si diranno sì, stando ai media più accreditati, nel fine settimana a Madeira, isola natale del cinque volte Pallone d’oro, in una cerimonia esclusiva e blindatissima. Le nozze dovrebbero avere luogo (senza conferme il condizionale è sempre d’obbligo) sabato pomeriggio nella cattedrale di Funchal, capoluogo dell’arcipelago portoghese; a seguire, il ricevimento al Savoy Palace Hotel, il 5 stelle in cui, per l’occasione, la coppia avrebbe prenotato due piani: le comunicazioni inviate agli ospiti della struttura a proposito della chiusura al pubblico di una parte dell’albergo confermerebbero i preparativi di un evento molto importante.

Le misure di sicurezza adottate al Savoy Palace assicureranno la massima privacy agli sposi e ai loro familiari, a partire dai cinque figli, ma anche agli invitati: secondo i rumors, a quelle che sono già state ribattezzate “le nozze dell’anno” parteciperanno stelle del calcio, ancora in attività e non, come Lionel Messi e Kylian Mbappé, Sergio Ramos e David Beckham, e star internazionali della musica, vedi Rihanna, Drake e Travis Scott, ma anche campioni di tennis come Rafa Nadal, attori, modelle, dirigenti sportivi e qualche politico (chissà!). Tutti insieme appassionatamente per festeggiare Cristiano e Georgina, che giungeranno all’altare dopo 10 anni di relazione, di cui uno di fidanzamento, e una vacanza trascorsa a Maiorca, a bordo di uno yatch di lusso.

Lo scorso anno, dopo la proposta di matrimonio, Ronaldo aveva lasciato intendere che, comunque, le nozze non avrebbero avuto luogo prima della fine dei Mondiali, andati in scena dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico, competizione che lo vedeva impegnato con la sua Nazionale. Il campionato l’ha vinto la Spagna e non il Portogallo, fermato agli ottavi di finale proprio dalla Roja, ma Cristiano quest’anno avrà un altro motivo, magari più serio, per festeggiare: il grande passo con Georgina. Il commento che sarebbe sfuggito all’ex commessa di fronte all’anello di fidanzamento è rimasto nella storia: «Era il minimo che potesse fare dopo 10 anni d’attesa!». Ebbene: finalmente l’attesa è finita.

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