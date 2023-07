Ron DeSantis triplica il suo patrimonio personale 

New York. Ron DeSantis diventa milionario. Il governatore repubblicano della Florida candidato alla Casa Bianca ha incassato 1,25 milioni di dollari per il suo libro uscito quasi in contemporanea con il lancio della campagna elettorale per il 2024. Un incasso che ha fatto triplicare il suo reddito nel 2022 rispetto ai 319.000 dollari della denuncia dei redditi del 2021. Anche se più ricco DeSantis è decisamente indietro rispetto al suo rivale Donald Trump, che ha asset per 1,5 miliardi di dollari.

Intanto, ieri duello in New Hampshire tra Trump e DeSantis, i due candidati presidenziali repubblicani. Il governatore della Florida era a Hollis, il tycoon a Concord.

RIPRODUZIONE RISERVATA