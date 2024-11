Rompicapo meccanici, una sfida tra acume, logica e intuito 

Acume, logica, intuito: occorreranno questi “talenti” a chi oggi si misurerà, nelle rispettive categorie, con la quarta edizione del campionato nazionale dei rompicapo meccanici, organizzato da Mechanical puzzle competitions. Domusnovas, con l’istituto “Meloni”, sarà l’unico comune nell’isola a ospitare una competizione sicuramente singolare che quest’anno vede al via 52 iscritti, ben oltre il doppio dei 20 che nel 2023 presero parte alla terza edizione ospitata al Pacinotti di Cagliari.

«Visti i numeri a livello nazionale – osserva la dirigente scolastica del “Meloni”, Marta Putzulu – un iscritto su 20 è sardo e ne siamo particolarmente orgogliosi. Il nostro istituto dimostra di saper fare rete anche a livello nazionale, cogliendo spunti e stimoli e coinvolgendo i propri studenti in attività trasversali che sono alla base dello sviluppo delle competenze Stem».

Saranno sette i rompicapo con i quali studenti, docenti, genitori e adulti di qualunque comune di residenza si cimenteranno oggi in due ore di tempo. Già, ma che sono i rompicapo meccanici? Congegni di varie forme e tipi (presente il cubo di Rubik?) con cui districarsi per trovarne le chiavi di funzionamento. Roba da nerd? Forse. Intanto c’è chi si sobbarcherà chilometri per mettersi alla prova oggi. Come gli impiegati Davide Garbato e la moglie Nicoletta, in arrivo da Cagliari. «Siamo incuriositi», spiegano: «Prendiamo spesso parte a giochi on line e organizziamo serate a tema con gli amici. Ci piace metterci alla prova. Chi vince avrà diritto di sfottere l’altro a lungo».

Valeria Bacchis, di Siliqua, è un’insegnante di matematica del “Meloni”: «Se sono avvantaggiata? No, non dovrò risolvere equazioni – scherza – ma la logica mi aiuterà. Mi piace mettermi alla prova e sarà bello farlo insieme a tanti miei studenti».

Uno di questi sarà il domusnovese (ma di origine desulese) Daniel Pitzeri, 11 anni, già campioncino di scacchi: «Sono stato tra i primi a iscrivermi. Mi appassiona la logica, che si usa anche con gli scacchi, e capire come funzionano i congegni».

Per Daniel sarà una sfida in famiglia con il fratello Thomas, 32 anni, dipendente Enel: «Ho preso parte a prove regionali e nazionali di dama, amo tutti i giochi che ti obbligano a pensare ed a misurarti con te stesso ma mi sono iscritto principalmente perché l’ha fatto il mio fratellino. Sarà divertente confrontarsi al termine».

RIPRODUZIONE RISERVATA