Romero, storia nell’oblio, ora diventa un docufilm 

Una storia importante condannata all’oblio e una giovane artista sarda, Simonetta Columbu alle prese per la seconda volta con la regia. Diventano così un docufilm (“Le matrici di Romero”) la vita e le opere di Renzo Romero «per le Istituzioni e il mondo culturale isolano un autentico sconosciuto», racconta Bruno Mossa, presidente dell’associazione di promozione cinematografica Visioni da Ichnussa, «ma che è stato il più grande stampatore d’arte del dopoguerra». Sardo ed emigrato «la sua stamperia ha contributo allo sviluppo dell’arte grafica contemporanea imponendosi come il centro di lavoro più raffinato e innovativo della cultura degli anni ’60», prosegue Mossa. «Spazzapan, Vedova, Capogrossi, Basaldella, Dorazio, solo per citarne alcuni, hanno lavorato con lui e lo hanno considerato un maestro dell’incisione e loro indispensabile collaboratore».

Vita di un emigrato sardo

Il Circolo Nuraghe - Pinuccio Sciola di Fiorano Modenese ha, dunque, deciso di far conoscere la storia di Renzo Romero attraverso un docufilm. Ed ecco che grazie al finanziamento ricevuto dall’assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, nell’ambito del programma annuale per l’emigrazione, il Circolo si è messo al lavoro. Del resto la vita dello stampatore racchiude in sé la storia della nostra emigrazione. Renzo Romero, nasce a Burgos, nel profondo Goceano, nel 1921. «Rimasto orfano è costretto a emigrare a Torino e Milano», racconta ancora Mossa. «Indomabile, vive le condizioni disagiate riservate ai nuovi arrivati dalla società borghese torinese che mal sopporta l’emigrazione. Romero si avvicina all’arte da autodidatta. Inizia a lavorare come disegnatore di stoffe. Nel Dopoguerra riesce a superare l’emarginazione e fa breccia nell’ambiente culturale. Allaccia, in particolare, un sodalizio di profonda e duratura amicizia con il pittore Luigi Spazzapan e con lo scultore Umberto Mastroianni ponendosi alla testa di una generazione di artisti in lotta che vuole svecchiare e internazionalizzare». Nel 1957 si trasferisce a Roma dove «apre la Litografia Romero, un esclusivo spazio di studio e ricerca dell’arte astratta», spiega Bruno Mossa. «Intorno a lui si forma una cerchia di artisti che rappresentano l’area più innovatrice della ricerca. Non solo pittori come Cagli, Perilli, Novelli, Santomaso, Turcato nel suo atelier accorrono poeti come Ungaretti, critici d’arte come Ponente e Vivaldi». Romero sforna straordinarie opere per oltre un trentennio. Chiuderà nel 1986. Nel 1994 Renzo Romero muore.

Regia

La direzione del docufilm è stata affidata Simonetta Columbu. Attrice in diverse pellicole nazionali e già alla regia de “Gli Ospiti”, premiato al Festival Visioni Italiane di Bologna. «La preparazione del documentario è già in atto. Luoghi di ripresa: Roma, Orvieto dove risiede Randa Romero, figlia di Renzo. Infine Burgos». Un particolare. «Su Renzo Romero non abbiamo, per adesso, immagini», spiega Bruno Culeddu di Visioni Sarde, infaticabile promotore di storie isolane attraverso il cinema. «Abbiamo chiesto alla Cineteca nazionale di Roma il prestito del documentario “Acquatinta” del 1970, regia di Nilla Pastorino». Cosa emerge dal documento: «Un vicolo al centro storico di Roma. La porta d'ingresso della Grafica Romero. Uno spazzino al lavoro. Renzo Romero mentre beve un caffè al bar e quindi al lavoro». (f. a.)

