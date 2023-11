Romeo e Giulietta cercano una famiglia  

Una vita difficile, fatta di sete, fame, freddo e maltrattamenti ma ora Perla (foto in alto a sinistra), vaccinata e con microchip, cerca tranquillità in una nuova famiglia che la voglia coccolare. Si trova in un paese della Provincia di Cagliari ma verrà portata ovunque per una buona adozione. Chi fosse interessato può chiamare il numero telefonico 3471702049.

Piccoletto

Unico e molto speciale: questo è il piccolo Rocky (foto in alto a destra) dal carattere forte. Ama stare al centro dell’attenzione in modo quasi esclusivo. Si può conoscere nella Casa di Bingo a Capoterra. Si può chiamare il 3478121550.

Gattini

Romeo e Giulietta (foto in basso a sinistra) sono due gattini di un mese e mezzo, recuperati dopo essere stati abbandonati. Ora stanno bene e dopo tutti gli esami e trattamenti sanitari, cercano un posto sicuro dove trascorrere insieme il resto della vita. Per informazioni contattare il 3934383298.

Zoe

La piccola Zoe (foto in basso a destra) di due anni, sterilizzata e sana, è bravissima al guinzaglio e adora passeggiare. Socializza con i suoi simili e adora la compagnia dell’uomo. Ora cerca una nuova casa (per ora si trova a Quartu). Info al numero telefonico 3487011453.

