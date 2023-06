Romeno picchiato in una rissa, assolto Ronaldo Mascia 

Assolto perché il fatto non sussiste. Lo ha deciso di tribunale di Lanusei nel processo che vedeva come imputato Gianluca Ronaldo Mascia, 27 anni, di Tortolì, accusato di lesioni personali gravissime e omissione di soccorso. Il processo, celebrato con rito abbreviato, era stato aperto dopo il rinvio a giudizio di Mascia al quale la pm, Giovanna Morra, contestava le responsabilità per l’aggressione a un operaio romeno. I fatti risalgono al 26 ottobre 2019, quando Nicolae Purda (52), era stato aggredito in via Gramsci. L’uomo, ubriaco, si era accasciato e aveva sbattuto la testa contro l’asfalto. Secondo la pm, che aveva chiesto la condanna di Mascia a 5 anni e 4 mesi, la caduta era stata provocata da una spinta volontaria. Oggi Purda non è più in grado di intendere e ha un’invalidità permanente avendo perso la facoltà di parlare.

Durante il processo, in cui sono stati ascoltati diversi testimoni e si sono costituite le parti civili (il legale Katia Cerulli come amministratore di sostegno di Purda, la sorella di quest’ultimo, Daniela, con l’avvocato Luigi Cardia), la Procura ha contestato a Mascia anche l’aggravante perché il ragazzo avrebbe agito approfittando dello stato di ubriachezza in cui versava Purda. Ma l’avvocato Solanas ha dimostrato che non c’era nesso tra il coma e le ferite riportate nella caduta: tra questa e il ricovero erano trascorse 24 ore. Il fattore temporale è stato determinante nella decisione del giudice Mariano Arca, proprio perché non consentiva di ritenere sussistente il nesso causale.

