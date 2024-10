“Romanza senza parole” e altre sonorità: il grande cuore algherese di Raimondo Dore 

Per Raimondo Dore Alghero è una poesia e il suono del mare una continua ispirazione. Dalla sua casa in piazza Civica, gli è sufficiente aprire una finestra per venire sopraffatto dai rumori e dagli odori del quartiere antico. Spesso gli arrivano anche le voci dei cantanti di strada, con il loro repertorio da piano-bar. Musica anche quella, ma non propriamente come la intende lui.

La musica nel sangue

58 anni, polistrumentista, ha imparato a suonare prima ancora di sapere leggere e scrivere, grazie al papà Giovanni, indimenticato maestro della Banda cittadina, un autodidatta che per campare lavorava il pellame. «Se io e mio fratello Pierino da piccoli ci annoiavamo, potevamo soffiare su un “bombardino” o strimpellare al pianoforte. Ecco. Per giocare non avevamo i soldatini. Vivevamo in una casa dove, da una parte c’era la fisarmonica e, dall’altra, il sax. Non posso proprio rispondere alla domanda: ma quando hai iniziato a fare musica?». Raimondo Dore è cresciuto con la Banda Musicale Cittadina Dalerci, sempre presente nei momenti lieti e tristi, tra la gente di Alghero, seguendo passo per passo la storia di un'intera comunità. Ha frequentato l’Istituto musicale, poi si è diplomato al Conservatorio, in pianoforte. Anche lui, da adulto, ha avuto l’onere di dirigere la mitica Banda Dalerci di Alghero, inserendo brani jazz nel repertorio classico e tradizionale. La contaminazione è la sua parola d’ordine, la libertà la sua religione. Genio e sregolatezza, ma anche estrema timidezza e sensibilità.

Alghero per sempre

«Se vivere ad Alghero mi ha limitato? Ma siamo matti? Non vorrei risiedere altrove. È un posto meraviglioso». La musica algherese? «Canzoni napoletane riproposte, alcune devo dire molto belle. Ma non vedo futuro. Non c’è stata evoluzione». Al pianoforte bianco, con coda, si siede poche ore al giorno. Non ha bisogno di esercitarsi troppo perché la musica ce l’ha in testa, dice. «Ascolto tutto, i classici, il jazz, il pop. Anche quello che non mi piace, come il rap. Quello poi non lo tollero, perché non sopporto la parola nella musica. Però ci presto attenzione, sono curioso». Poi ci sono le eccezioni. Se fosse stato di un’altra epoca avrebbe voluto lavorare con Billie Holiday, «una artista che cantava con il cuore». Ha suonato di tutto, da Bach ai Beatles, nelle rassegne più prestigiose. Due i lavori discografici pubblicati negli ultimi dieci anni. “Trama”, dove pianoforte di Raimondo Dore canta col contrabbasso di Salvatore Maltana e la batteria di Massimo Russìno, registrato ad Alghero, nello Chicken Coop Studios di Attilio Lombardo e poi “Cromatico”, con lo stesso trio, registrato a Cagliari nello studio di Marti Jane Robertson.

Romanza senza parole

Il pubblico algherese, ma anche i tanti turisti presenti in città, hanno potuto assistere ad un suo concerto a settembre scorso, nel teatro all’aperto de Lo Quarter dal titolo “Romanza senza parole”. Insieme a Raimondo Dore, che ha improvvisato al pianoforte su romanze che hanno fatto la storia della musica, i suoi più cari amici-musicisti Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alle percussioni. Uno spettacolo organizzato dall’Istituto artistico musicale Giuseppe Verdi per le celebrazioni di San Michele, patrono della città di Alghero. Il maestro Dore, in quell’occasione, ha aiutato la scuola di musica a esprimere ciò che i fondatori, 75 anni fa dopo le devastazioni della guerra, avevano avuto in mente con la creazione dell’Istituto Verdi e cioè l’incontro delle melodie e delle culture, la libertà e la visione del futuro. Raimondo Dore improvvisando al pianoforte su romanze che hanno fatto la storia della musica, ha invitato il pubblico a compiere un viaggio nel quale le note musicali coniugano passato e presente, raccontano storie, avventure, favole, atmosfere, affetti.

