Romano, tra un mese il nuovo disciplinare  

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la domanda per rendere definitive le modifiche al disciplinare di produzione del Pecorino Romano Dop. Se entro 30 giorni non ci saranno opposizioni ritenute ricevibili dal ministero dell’Agricoltura saranno verificate e il procedimento si potrebbe fermare.

Nell’eventualità che non ce ne fossero, sarà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche al disciplinare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e trasmesso alla Commissione Ue. Si riaccende la polemica sulla mancata introduzione nel disciplinare dell’elenco delle razze ovine autoctone ammesse per la produzione del latte. Un’ulteriore modifica a quelle presentate che però non è stata certificata nella votazione all’interno dell’assemblea del Consorzio di tutela: serviva il 66% delle preferenze, ma il consenso si era fermato al 39,1%, mentre i contrari erano stati il 29,4% e gli astenuti il 26,3%. Il Centro Studi Agricoli annuncia che avvierà, «incontri territoriali con i pastori e le realtà cooperative». Il presidente del Consorzio Gianni Maoddi: «Ricordo che per la modifica disciplinare occorre il 66% della produzione, l’inserimento della lista di razze autoctone ha raggiunto il 39,1%, il 29,4% di contrari e il 26,3% di astenuti. La richiesta di modifica e di inserimento delle razze autoctone nel disciplinare non è passata per questo motivo».

