VaiOnline
Pecorino.
02 novembre 2025 alle 00:18

Romano, tra un mese il nuovo disciplinare  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la domanda per rendere definitive le modifiche al disciplinare di produzione del Pecorino Romano Dop. Se entro 30 giorni non ci saranno opposizioni ritenute ricevibili dal ministero dell’Agricoltura saranno verificate e il procedimento si potrebbe fermare.

Nell’eventualità che non ce ne fossero, sarà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche al disciplinare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e trasmesso alla Commissione Ue. Si riaccende la polemica sulla mancata introduzione nel disciplinare dell’elenco delle razze ovine autoctone ammesse per la produzione del latte. Un’ulteriore modifica a quelle presentate che però non è stata certificata nella votazione all’interno dell’assemblea del Consorzio di tutela: serviva il 66% delle preferenze, ma il consenso si era fermato al 39,1%, mentre i contrari erano stati il 29,4% e gli astenuti il 26,3%. Il Centro Studi Agricoli annuncia che avvierà, «incontri territoriali con i pastori e le realtà cooperative». Il presidente del Consorzio Gianni Maoddi: «Ricordo che per la modifica disciplinare occorre il 66% della produzione, l’inserimento della lista di razze autoctone ha raggiunto il 39,1%, il 29,4% di contrari e il 26,3% di astenuti. La richiesta di modifica e di inserimento delle razze autoctone nel disciplinare non è passata per questo motivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 