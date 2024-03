Romano, Pietro Maoddi confermato presidente 

Gianni Maoddi è stato confermato presidente del Consorzio di tutela del pecorino Romano Dop. Lo ha deciso il Consiglio d'amministrazione che si è riunito a Macomer (Nuoro), sede dell'organismo. Maoddi, 53 anni, titolare della Fratelli Maoddi srl di Nuragus, aveva già ricoperto il ruolo di presidente dal 2011 al 2014. Vicepresidenti sono stati eletti Lorenzo Sanna (FOI/Auricchio di Macomer) per gli industriali e Pietro Piras (La Cesa di Bortigali) per le coop. L'esecutivo del Consorzio rimarrà in carica per tre anni.

