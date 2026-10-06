Romano e Maldini più forti dopo la Nazionale 

Azzurro vivo per rilanciare la sfida rossoblù. Alessandro Romano e Daniel Maldini sono tornati nell’Isola carichi come molle dopo l’esperienza con la nuova Italia di Mancini. Sono tornati più forti. Entrambi titolari e protagonisti lunedì a Bologna contro la Turchia, lo svizzero si è tolto addirittura la soddisfazione di confezionare l’assist per il gol di Pio Esposito. Tracce pesanti e indelebili nel percorso che si apprestano a fare in vista dei prossimi Europei. E quel bagaglio internazionale che si sono portati dietro servirà anche al Cagliari per tenere alta l’asticella alla ripresa del campionato dopo la maxi sosta. Un valore aggiunto sia tecnico che mentale.

Profilo basso, testa alta

Dalle critiche alla gloria in due settimane, senza compromessi. Si è già fatto una bella corazza il ventenne svizzero, finito nel tritacarne mediatico, proprio all’esordio, dopo il ko dell’Italia contro il Belgio. Il bersaglio più facile da colpire nel flop collettivo. Ma il supporto dei compagni e, soprattutto, la gestione di Mancini - al limite del chirurgico - sono stati decisivi nel suo rilancio. E fondamentale - oltre alle rassicurazioni del ct, sia pubbliche che private - è stato indubbiamente quel quarto d’ora finale in Turchia, nel primo round a Bursa, con la vittoria già in cassaforte e senza pressioni, dunque. Pochi palloni toccati, giocate semplici, giusto disimpegni. Proprio quello che serviva al centrocampista rossoblù per ripartire, tra l’altro nel ruolo in cui sta facendo la differenza nel Cagliari, come mezzala. Una ricarica che gli ha permesso di presentarsi poi nelle migliori condizioni psicologiche possibili l’altro ieri al Dall’Ara, sempre contro la Turchia. E i fischi - come per magia - si sono trasformati in applausi già prima dell’assist che ha consacrato una prova di quantità e qualità. In punta di piedi, ma di prepotenza allo stesso tempo. E anche nel dopo gara, è stato bravo a tenere un profilo basso. «Le critiche? Non ho letto niente, ma ho tenuto la testa bassa e continuato a lavorare. La squadra mi ha aiutato». Avanti, invece, a testa altissima.

Talento e sacrificio

Torna con le spalle più larghe anche Maldini, subentrato nel finale in Turchia e in Francia poi in campo dall’inizio alla fine a Bologna. Zero gol e zero assist, ma quanta qualità. E anche in Nazionale, il fantasista milanese si è messo al servizio della squadra con quello spirito di sacrificio che gli sta tirando fuori sempre di più Pisacane nel Cagliari. I riflettori azzurri gli sono serviti anche per spazzare via definitivamente le scorie lasciate dagli ultimi episodi extra campo. «Peccato non aver segnato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta». Ormai ci aveva preso gusto, Maldini, considerato che in campionato segna ininterrottamente da tre giornate (non gli era mai successo in Serie A). Quale occasione migliore, domenica contro la Juventus, per ricominciare a farlo con la maglia del Cagliari.

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