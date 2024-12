Romano Dop, i pastori alla guerra 

«È in gioco il futuro del settore più strategico dell’economia regionale». È un appello alla presidente Alessandra Todde e all’assessore all’agricoltura Gian Franco Satta («che hanno il potere di veto»), quello dei portavoce dei pastori sardi senza bandiera: Gianuario Falchi, Nenneddu Sanna, Mario Carai e Fabio Pisu.

L’indicazione negata

Un appello che arriva all’indomani dell’assemblea dei soci (industriali della trasformazione e cooperative) del Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop che dal nuovo disciplinare di produzione ha lasciato fuori l’indicazione delle razze ovine (sarda, nera di Arbus, vissana, sopravissana, comisana, massese, pecora dell’Amianta) destinate a produrre il latte per la trasformazione di uno dei formaggi più conosciuti al mondo. Razze che ben si adattano all’allevamento al pascolo. I pastori, che non riconoscono la votazione sulle razze, ricordano che, «quel punto era già stato votato e approvato in una precedente assemblea del consorzio Pecorino Romano ed era stato avallato da Regione e Ministero».

L’alimentazione

«Abbiamo capito bene che il prezzo del formaggio stabilizzatosi a questi livelli non rende felici coloro che commercializzano il prodotto, puntando invece sulla quantità che si otterrebbe con gli allevamenti intensivi», si legge in un comunicato. Ricordiamo poi, aggiungono, «che allo stato attuale il disciplinare prevede che il 100% della sostanza secca utilizzata sia di provenienza dei territori di produzione». «Oggi, invece, la modifica prevede che “il latte di pecora fresco intero può essere conferito alla trasformazione del formaggio Pecorino Romano a condizione che almeno il 50% della sostanza secca annuale degli alimenti destinati alle pecore in lattazione provenga dalla zona delimitata di produzione».

I fattori rilevanti

Precisi rilievi vengono mossi anche da Copagri Sardegna. Avverte il presidente Giuseppe Patteri: «La mancata scelta di vincolare la produzione del latte alle sole razze autoctone presenti nella zona produttiva, ovvero Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto, non tiene conto di alcuni fattori rilevanti. Bisogna puntare sulla qualità, genuinità e identitarietà del prodotto: questo chiedono i consumatori».

