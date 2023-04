Romandia, è una Soudal pigliatutto 

È davvero un momento felicissimo per la Soudal-QuickStep. Il “wolfpack” guidato da Patrick Lefevre, che ha trionfato alla Liegi-Bastogne Liegi domenica scorsa grazie al campione del mondo Remco Evenepoel, ha iniziato il 76° Giro di Romandia con due successi in due giorni. Nella corsa svizzera che prepara al Giro d’Italia (al via tra una settimana), prima il ceco Josef Cerny ha vin to il cronoprologo battendo di 12 il campione del mondo Tobias Foss, poi Ethan Vernon, 22enne, si è imposto in volata nella prima tappa in linea. Al termine dei 170,9 km della Crissier-Vallée de Joux, il britannico ha preceduto i belgi Thibau Nys (trek-Segafredo) e Milan Menten (Lotto Dstny). Poi Romain bardet (Dsm) e l’italiano Jacopo Mosca (Trek). Vernon ha la maglia gialla con lo stesso tempo di cerny. Oggi seconda tappa, Morteau-La Chaux de Fonds di 162,7 km.

RIPRODUZIONE RISERVATA