27 novembre 2025 alle 00:15

Roma, vinci la prima Bologna, non fermarti  

Neanche il tempo di godersi il primo posto in solitaria in campionato, che la Roma deve subito concentrarsi sulla quinta giornata del girone unico di Europa League, che la vede impegnata all'Olimpico contro il Midtjylland (ore 18.45). L'obiettivo è vincere per la prima volta nella competizione davanti al proprio pubblico, dove finora sono arrivate due sconfitte, ma attenzione alla squadra scandinava che arriva nella Capitale da prima in classifica e l’unica ad aver vinto tutte le partite del gruppo. Il Bologna ospita il Salisburgo (ore 21), è un buon momento per i rossoblù, imbattuti nelle ultime 11 partite consecutive in tutte le competizioni e reduci da due vittorie di fila. In Europa però, gli emiliani occupano l'ultimo posto utile per accedere agli spareggi, servono dunque punti pesanti per conquistare la qualificazione.

La Fiorentina, oggi ultima in Serie A, si aggrappa alla Conference: ottava in classifica, cerca gli ottavi e ospita l'AEK Atene (ore 21).

