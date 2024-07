Roma vicinissima a Soulé 

Roma e Juventus infiammano il calciomercato tra scambi, cessioni e obiettivi da mettere a segno. Se i giallorossi sono a un passo da Soulé, il club bianconero punta tutto su Adeyemi del Borussia Dortmund. Per portarlo a Torino potrebbero bastare 40 milioni più bonus: da capire se i bianconeri proveranno subito l’affondo e, nel caso, con i soldi delle cessioni di Huijsen (al Bournemouth, in Premier, per 15 milioni più 3 di bonus) e proprio Soulé, vireranno sull’esterno offensivo classe 2002 o busseranno ancora alla porta dell’Atalanta per Koopmeiners. Per l’olandese però è arrivata ancora una volta la chiusura alla cessione da parte di Percassi: «Ogni tanto è bene essere ripetitivi. Non è nei nostri piani la sua cessione».

Giallorossi

Per quanto riguarda la Roma, l’agente di Soulé è atteso nella Capitale per definire ingaggio e dettagli del contratto. Se verbalmente tra l’argentino e il club della Capitale l’accordo c’è da tempo, i due club sono al lavoro per limare l’intesa su bonus e percentuali di futura rivendita. Mancano i tempi per visite mediche e firma, che saranno definiti solo al momento dell’ok definitivo delle parti. L’ultima offerta dei giallorossi è di 26 milioni più 4 di bonus, ma la Roma continua a spingere anche per Dovbyk e superare la concorrenza dell’Atletico Madrid. L’attaccante ha dato l’ok al trasferimento ma vanno migliorate le condizioni che gli spagnoli hanno garantito al Girona: servirà pareggiare o migliorare leggermente l’offerta della squadra di Simeone.

Da Milano

Operazione in uscita dell’Inter, che ha comunicato la cessione di Zinho Vanheusden al KV Mechelen. Il difensore classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il Milan invece a piccoli passi si sta avvicinando a Emerson Royal, terzino del Tottenham: ridotta la distanza con gli Spurs che valutano l’ex Barcellona circa 20 milioni, ne ballano ancora 2-3.

Si muove anche la Fiorentina, molto vicina a chiudere l’operazione per Colpani. Con il Monza è stato trovato l’accordo sulla base un prestito oneroso a quattro milioni con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a 12 milioni. Tra le neopromosse, il Como non si ferma. Dopo aver praticamente definito l’acquisto di Emil Audero, è stato trovato l’accordo definitivo con il Frosinone per il passaggio di Luca Mazzitelli alla corte di Fabregas. Per il centrocampista si tratta del ritorno in Serie A dopo la buona stagione disputata con il club ciociaro.

