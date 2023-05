Roma, un romanzo rosa 

Roma. La tappa finale del Giro d'Italia a Roma incorona Primoz Roglic vincitore della 106ª edizione dopo il capolavoro di ieri nella cronoscalata sul Monte Lussari, e saluta Mark Cavendish che 15 anni dopo la prima vittoria di tappa nella corsa rosa si prende l'ultima tappa dell'edizione 2023, 17° successo al Giro, congedandosi così nel modo migliore: a fine stagione lascerà l'attività agonistica. Sotto lo sguardo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che prima ha applaudito tutto il gruppo all'arrivo ai Fori Imperiali e poi ha consegnato il trofeo del vincitore a Roglic, il Giro n.106 vive a Roma una vera e propria festa per il suo vincitore, primo sloveno nella storia della corsa rosa a portare il suo paese nell'albo d'oro: «Abbiamo vissuto una corsa sulle montagne russe, ma poi sono tornato a respirare. E questo è un giorno spettacolare», le prime parole di Roglic, a conclusione di una corsa frenata da ritiri per Covid (Evenepoel e Ganna su tutti), malanni, maltempo e cadute.

L’ultima tappa

Lo scenario è suggestivo, il circuito tra le meraviglie di Roma regala un colpo d'occhio incredibile. E ai Fori, per la premiazione, per la prima volta nella storia del Giro, c'è un presidente della Repubblica. Mattarella arriva poco prima delle 18, accolto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, da Urbano Cairo, presidente di Rcs. C’è un parterre istituzionale (finalmente) degno del Tour. Nella volata finale, caratterizzata da una caduta ai 300 metri, Cavendish ha battuto il lussemburghese Kirsch e il siciliano Fiorelli, mentre l'attesissimo Milan (maglia ciclamino non ha avuto la forza di sprintare e anche Gaviria, come in tutte le volate di questo Giro, si è seduto presto dopo aver lanciato la volata. Appena dietro ai velocisti, Roglic ha tagliato il traguardo con le braccia alte verso il cielo.

Il vincitore

Tanti i complimenti anche da parte dei suoi colleghi per lo sloveno (già tre volte re della Vuelta), primi fra tutti quelli di Geraint Thomas, sorpassato in classifica sul Monte Lussari, e João Almeida. L’Italia sorride con il quarto posto di Jonathan Milan e le vittorie di tappa dello stesso Milan, di Alberto Dainese, Davide Bais e Filippo Zana.