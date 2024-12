Roma, un poker liberatorio 

Roma 4

Lecce 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Hummels (35' st Hermoso), Ndicka; Celik (23' Saud), Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers (11' st Pisilli), El Shaarawy (35' st Zalewski); Dybala. In panchina Ryan, Marin, Sangaré, Dahl, Pellegrini, Le Fée, Baldanzi, Soulé, Shomurodov. All. Ranieri.

Lecce (3-5-2) : Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean (20' st Pierotti); Guilbert, Coulibaly (20' st Berisha), Ramadani (1' st Kaba), Rafia (1' st Morente), Dorgu; Rebic (1' st Oudin), Krstovic. In panchina Borbei, Früchtl, Samooja, Pelmard, Helgason, McJannet, Burnete, Hasa. All. Giampaolo.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 14' Saelemaekers, 40' Krstovic (rigore); nel st 14' Mancini, 22' Pisilli, 41' st Koné.

Roma. Oltre un mese dopo l'ultima volta, la Roma torna a vincere e lo fa all'Olimpico in una gara contro il Lecce dal sapore di spareggio salvezza. Già, perché prima del fischio d'inizio entrambe le squadre erano appaiate a 13 punti (+2 sulla zona retrocessione), mentre a fine partita il 4-1 della squadra di Ranieri regala alla Roma tre punti che permettono di rifiatare e riprendere a sorridere. Non senza faticare, perché al gol di Saelemaekers controbatte quello su rigore di Krstovic e con la vittoria messa in ghiaccio solo nella ripresa con le reti di Mancini, Pisilli e Konè.

La Roma sblocca il risultato dopo 14 minuti grazie all'asse El Shaarawy-Saelemaekers. Anche se tutto nasce dal recupero di Koné, capace di scaricare subito per il 92 giallorosso, bravo a servire il belga per il suo primo gol stagionale. Ancora in panchina, invece, Lorenzo Pellegrini, mentre in tribuna finisce Artem Dovbyk, influenzato. All'intervallo, però, le squadre vanno sull'1-1 perché a Saelemaekers risponde Krstovic, che realizza il calcio di rigore conquistato da Coulibaly su fallo di Saud.

A inizio ripresa i ventidue in campo cambiano, anche se solo sponda Lecce. Le azioni pericolose della Roma passano tutte, o quasi, dai piedi di El Shaarawy che, come nel primo tempo, ha il merito di trovare l'assist per il gol. A beneficiarne al 14' è Mancini che in tuffo di testa trova il 2-1 e nell'esultanza dà il cinque a Ranieri e abbraccia Pellegrini. Poco prima, invece, ci era andato vicino Pisilli, entrato per Saelemaekers, ma l'appuntamento con il gol è solo rimandato, perché a 25' dalla fine concretizza la discesa di Saud con il piatto destro. La Roma fa 3-1 e corre verso la Sud con l'urlo liberatorio di Pisilli liberatorio. Ma nel finale c'è spazio anche per l'infortunio di Gaspar e il poker dell'ottimo Koné. «Dicembre dirà chi siamo», aveva anticipato Ranieri e la Roma una prima risposta l'ha data.

