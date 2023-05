Siviglia (4-2-3-1) : Bounou, Jesus Navas (4' pts Montiel), Badé, Gudelj (22' sts Marcao), Alex Telles (4' pts Rekik), Fernando (22' sts Jordàn), Rakitic, Ocampos, Oliver Torres (1' st Suso), Bryan Gil (1' st Lamela), En-Nesyri. In panchina Dimitrovic, Alberto Flores, Rafa Mir, Nianzou, Gomez, Bueno. All. Mendilibar.

Siviglia 1

Roma 1

(5-2 dopo i calci di rigore)

Siviglia (4-2-3-1) : Bounou, Jesus Navas (4' pts Montiel), Badé, Gudelj (22' sts Marcao), Alex Telles (4' pts Rekik), Fernando (22' sts Jordàn), Rakitic, Ocampos, Oliver Torres (1' st Suso), Bryan Gil (1' st Lamela), En-Nesyri. In panchina Dimitrovic, Alberto Flores, Rafa Mir, Nianzou, Gomez, Bueno. All. Mendilibar.

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik (1' pts Zalewski), Cristante, Matic (15' sts Bove), Spinazzola (1' sts Llorente), Pellegrini (1' sts El Shaarawy), Dybala (23' st Wijnaldum), Abraham. (29' st Belotti). In panchina Boer, Svilar, Karsdorp, Camara, Volpato, Tahirovic. All. Mourinho.

Arbitro : Taylor (Inghilterra)

Reti : nel pt 35' Dybala; nel st 10' Mancini (autorete)

Sequenza rigori : Ocampos (gol), Cristante (gol), Lamela (gol), Mancini (parato), Rakitic (gol), Ibanez (palo), Montiel (gol)

Note . Angoli: 6-4 per il Siviglia. Recupero: 7' e 6'; 2' e 11'. Ammoniti: Matic, Mancini, Rakitic, Celik, Zalewski, Lamela, Montiel, Rafa Mir (in panchina), Cristante, Foti (aiuto allenatore), Mourinho, Jordàn, Ocampos, Karsdorp (dalla panchina), Pellegrini. Spettatori: 67.215

Budapest. Il cielo è biancorosso sopra a Budapest e non giallorosso come Josè Mourinho e i suoi speravano. In una notte infinita e maledetta per la Roma - ancora un portiere avversario che balla sulla linea e para, ancora una finale persa ai rigori - a festeggiare è il Siviglia che va sotto nel primo tempo grazie ad una prodezza di Dybala, ma resiste, prende il mano la partita e si riprende nella ripresa pareggiando su uno sfortunato autogol di Mancini. Sull'1-1 le due squadre ci provano fino alla fine dei 90', ma la rete decisiva non arriva e si va ai supplementari. Anche nell'overtime la partita non si sblocca e dopo un match che sembra infinito (146' minuti con i recuperi) si passa alla lotteria dei rigori che premia gli spagnoli. Mendilabar e i suoi si portano a casa il settimo sigillo approfittando degli errori dal dischetto di Mancini e Ibanez. Il tabu andaluso delle finali mai perse rimane intatto, quello dell'invincibile Special One si spezza. Ma nel dopo partita Mourinho è protagonista assoluto e, ai microfoni di Sky, rivela la voglia di restare a Roma.

La partita

Pronti via e subito grande ritmo in campo soprattutto da parte della Roma che spinge e mette paura al Siviglia. Passati i primi frenetici minuti la partita si addormenta un po' e si fa più combattuta a centrocampo. I giallorossi sembrano più vivi che mai e poco dopo la mezz'ora, Mancini disegna un lancio filtrante Dybala che vola in area di rigore e infila Bounou con un piatto sinistro. Il difensore diventerà protagonista negativo suo malgrado. Dopo un palo di Rakitic, nella ripresa proprio una sua deviazione provoca il pareggio andaluso. La Roma rientra in partita sul finire dei tempi regolamentari, molte decisioni arbitrali lasciano perplessi (Mou si lamenta alla fine). Si va ai supplementari che diventano infiniti perché dopo 140’ nessuno si regge in piedi. Allo scadere la traversa nega il gol a Smalling. Un segnale nefasto: ai rigori sbagliano Mancini e Ibañez e la coppa torna a casa. A Siviglia.

