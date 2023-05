Roma tutto cuore, il gol di Bove scalda l’Olimpico 

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Hradecky; Kossounou (35' pt Bakkeer), Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich (47' st Amiri), Palacios, Hincapié; Diaby (27' st Adli), Hlozek (27' st Azmoun), Wirtz. In panchina Lomb, Neutgens, Fosu-Men- sah, Hudson-Odoi, Demirbay, Azhil. All. Xabi Alonso.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove (31' st Wijnaldum), Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti (31' st Dybala), Abraham. In panchina Boer, Svilar, Smalling, Karsdorp, Zalewski, Camara, Missori, Faticanti, Tahirovic, El Shaarawy. All. Mourinho.

ROMA 1

BAYER LEVERKUSEN 2

Arbitro : Oliver (Inghilterra)

Rete : nel st 18' Bove

Roma. La Roma formato Europa League non delude e si aggiudica la semifinale di andata di misura (1-0) contro il Bayer Leverkusen grazie a una rete nella ripresa del giovane talento Bove, uscito dall'Olimpico con una standing ovation. Il Bayer di Xabi Alonso è un avversario ostico nella strada che porta alla finalissima di Budapest del 31 maggio, ma il vantaggio giallorosso in vista del duro ritorno tra sette giorni è comunque pesante.

La Roma onora la terza semifinale di Coppa disputata nelle ultime tre stagioni (e la quarta nelle ultime sei), di fronte ad un Olimpico gremito per l'ennesimo “sold out” della stagione (63.123 spettatori compresa una nutrita rappresentanza tedesca). Senza vittorie in campionato da quattro turni, Mourinho sfida Alonso (che allenò al Real Madrid per tre stagioni) lasciando Dybala in panchina per 70’.

Parte meglio il Leverkusen ma la Roma è sempre in partitta. Il primo tempo è equilibrato e si chiude sullo 0-0. La ripresa si apre nel segno della Roma che si rende pericolosa ma non riesce a finalizzare la manovra d'attacco. Il gol del vantaggio giallorosso arriva al 18' e porta la firma di Eduardo Bove che sulla respinta di Hradecky su un tiro di Abraham insacca il tap-in di sinistro. la Roma cerca il gol della sicurezza, il Bayer quello del pareggio, ma la manovra tedesca è disordinata mentre a Roma si difende con ordine, anche se i minuti finali sono di grande sofferenza per i giallorossi. E in Germania non sarà diverso.

