Roma tocca a te Col Siviglia per fare la storia 

BUDAPEST. Un appuntamento con la storia. Con un Dybala ritrovato e tanta voglia di stupire ancora, la Roma di Josè Mourinho gioca oggi a Budapest la sua seconda finale di seguito in una Coppa europea, stavolta contro il Siviglia e in Europa League. «Paulo ci sarà», dice il tecnico portoghese, «trenta minuti li può fare». Se invece sarà ancora lui a guidare i giallorossi nella nuova stagione non è chiaro. «Ho già detto tutto ai miei due capitani, e resta tra noi» ha sottolineato ieri lo Special One.

Il Siviglia ha vinto sei finali su sei in questa competizione, Mourinho ha vinto tutte e cinque le finali di coppe europee giocate con diverse squadre (l’ultima proprio un anno fa in Conference League), quindi spagnoli o portoghese incapperanno stasera nella prima sconfitta. Il tecnico alla vigilia della sfida non si è nascosto e ha parlato anche del suo futuro: «Addio dopo la finale?», ha detto a proposito di un paragone con l’addio all’Inter dopo la conquista della Champions 2010, «al tempo era già tutto fatto col Real, mentre ora ho zero contatti con altri club. Ora pensiamo solo a noi». Sulla carta il Siviglia parte favorito: «Ho detto al mio staff tecnico che il nostro lavoro è finito. Adesso siamo solo lì per aiutare, ora la storia la fanno i ragazzi. Gli avversari hanno 25 giocatori di grandissimo livello, sono tutti professionisti di alto livello, hanno tante opzioni. Però non conoscono i miei ragazzi, non conoscono la mia squadra in quanto squadra».

Il capitano Lorenzo Pellegrini a sua volta non ha svelato quanto dettogli dall’allenatore ma ha assicurato che «il colloquio ci ha lasciati carichi. Arriviamo qui consapevoli, perché per giocare una partita così hai fatto un percorso che ti ha lasciato qualcosa. Siamo concentrati e determinati, anche tesi. È normale, è una finale. Sento mia questa squadra . Siamo un gruppo vero, lo si vede anche da fuori. Non vediamo l’ora di giocare». Ma anche il centrocampista Rakitic, perno del Siviglia, vuole «far festa, ancora una volta, con i nostri tifosi, anche se sarà difficile perché la Roma è una grande squadra. Però per quei dodicimila e più sivigliani che sono qui e per quelli che sono rimasti a casa vogliamo portare a casa la Coppa.

