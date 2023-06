Roma su Scamacca Juve, Allegri resta  

La Juventus proseguirà il rapporto con Massimiliano Allegri, la Lazio cerca il rinnovo con Milinkovic Savic, la Roma pensa a Scamacca. La stagione è conclusa e il calcio mercato comincia a prendere spazio. I bianconeri continueranno ad affidarsi all’attuale tecnico: lo ha confermato il ceo Maurizi Scanavino sostenendo che l’allenatore «non è mai stato in discussione, con lui c’è totale condivisione sul futuro. Gli incontri sono quotidiani, abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto si è consolidato. Giuntoli? Ha un contratto col Napoli e non sarebbe corretto commentare». Sul fronte giocatori, Alex Sandro è vicino all’addio: il difensore brasiliano, per cui è scattato il rinnovo automatico a fine stagione, sta trattando la risoluzione consensuale con la società.

La Roma entro giugno deve rientrare nei parametri economici (mancano 30 milioni) e potrebbe cedere Ibanez e Spinazzola, mentre serve il sostituto di Abraham infortunatosi al ginocchio (ne avrà per sei mesi). Si pensa a Scamacca o a Icardi e Nzola. La Lazio cerca di convincere Milinkovic Savic a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 offrendo 4 milioni più bonus. A livello internazionale, il Liverpool ha preso dal Brighton l’argentino campione del mondo Mac Allister per 40 milioni. Messi ha chiuso al ritorno al Barcellona: giocherà nell’Inter di Miami, nella Mls nordamericana.

