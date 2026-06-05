Roma su Icardi, Dumfries-Real 

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Il tecnico che ha appena lasciato il Bologna ha raggiunto Istanbul per la firma del contratto dopo aver trovato una intesa con il club. È intanto ufficialmente finita l'esperienza di Paolo Vanoli alla Fiorentina. Il club ha ringraziato il tecnico per il suo lavoro e si appresta ad annunciare l'ingaggio di Fabio Grosso. Intanto, in attesa che il Milan e Massimiliano Allegri trovino un accordo sulla buonuscita dell'allenatore toscano, il Napoli ha finalmente ufficializzato il rinnovo del brasiliano Alisson Santos: lo Sporting riceverà 16,5 milioni di euro che si aggiungono ai 3,5 già investiti per il prestito.

Baruffe rossonere

In casa rossonera si registra l'attacco di Rafa Leao proprio ad Allegri: «Giocavo infortunato e in un ruolo non mio», ha detto il portoghese, che si dice pronto «ad una nuova sfida» con la convinzione che «Premier League o Liga siano in grado di valorizzare di più il mio talento». L'Inter, perso Denzel Dumfries che si accaserà al Real Madrid, ha esercitato l'opzione per riportare in Italia Aleksandar Stankovic dal Bruges. Il centrocampista, classe 2005, ha firmato fino al 2031. Sul taccuino di Giuseppe Marotta resta Marco Palestra, in prestito al Cagliari, come è noto, ma di proprietà dell'Atalanta. La Roma ha ribadito che Gianluca Mancini non andrà via. I giallorossi si sono messi sulle tracce di Brahim Diaz, dato in uscita dal Real Madrid.

Como scatenato

Dalla Spagna rimbalza anche la voce di un interessamento dei capitolini per Mauro Icardi che potrebbe lasciare il Galatasaray. Una delle squadre più attive sul mercato è il Como. I lariani, galvanizzati dall'ultima stagione culminata con la qualificazione in Champions League, hanno messo fuori mercato Martin Baturina. Il croato ha destato l'interesse di alcuni club in Premier League che hanno offerto più di 50 milioni. Proposte tutte respinte dal club lombardo che potrebbe aprire una trattativa soltanto per 80 milioni. Intanto, la squadra di Cesc Fabregas sta provando a portare in Italia Thiago Pitarch, promettente centrocampista diciottenne del Real Madrid che vanta già dieci presenze in Liga e sei in Champions League con le merengues . La formula sarebbe la stessa applicata per Nico Paz, con recompra a favore degli spagnoli.

Altre trattative

Il Genoa ha depositato i contratti di Justin Bijlow, Marcelo Vaz e Mor Kaire Ndao. Il primo sarà il portiere dei rossoblù fino al 2029. Gli altri due, difensori entrambi classe 2007, sono due giovani di prospettiva provenienti dalla serie D. Piace il 21enne centrocampista svizzero Franz-Ethan Meichtry del Thun. Il Venezia vede sfuggire Anselmo Garcia Macnulty, orami prossimo a firmare per il Magdeburgo in Germania. I lagunari avrebbero virato sul portoghese Thierry Rendall Correia, esterno classe '99 del Valencia. All'estero il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo del difensore scozzese 32enne Andy Robertson.

In Spagna arrivano indiscrezioni sull'ultima follia di Florentino Perez per riconquistare la poltrona di presidente del Real Madrid: 150 milioni per una super stella. Qualconmo parla di Michael Olise (Bayern Monaco), altri di Rodri (ManCity).

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