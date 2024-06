Roma su Bellanova: il Toro vuole 20 milioni 

Sono cominciati gli Europei, ma il mercato non si ferma, anche se alcuni club aspetteranno la fine del torneo continentale, in particolare chi crede che, se proprio deve vendere un pezzo pregiato, probabilmente dopo Germania 2024 varrà di più. È il caso di Calafiori, che il Bologna non vuole cedere anche se la Juventus insiste. Se ne riparlerà dopo il 15 luglio, nel frattempo il ds dei bianconeri Giuntoli sta stringendo per Greenwood e per Douglaz Luis, ques'ultimo dell'Aston Villa, per il quale, conguaglio economico a parte, potrebbero andare in Inghilterra McKennie e Iling Junior. Potrebbe partire anche Chiesa, ma le sue richieste economiche, e quelle della Juve (30 milioni per il cartellino) fanno sì che nessuna società italiana possa permettersi l'esterno della nazionale, che comunque continua a piacere alla Roma. Con l'Al Nassr si tratta per definire la cifra da ricevere per il trasferimento di Szczesny nella Saudi League, dopo il quale alla Continassa arriverà Di Gregorio dal Monza. Huijsen invece potrebbe finire all'Atalanta, anche nel caso in cui Koopmeiners non dovrebbe lasciare Bergamo.

Altre operazioni

Intanto la Dea ha riscattato De Ketelaere dal Milan, accontentando Gasperini: 22 milioni più 2 di bonus il costo dell'operazione. L'Inter cerca un “dodicesimo”, ma il brasiliano Bento, che fa parte della Seleçao oltre che dell'Athletico Paranaense, sembra poco propenso ad accettare questo ruolo. Così alla corte di Inzaghi dovrebbe arrivare il genoano martinez. A Napoli, invece, sta diventando un caso Osimhen, perché nessuno si è fatto avanti per il nigeriano che ha una clausola da 120 milioni nel contratto che lo lega agli ex campioni d'Italia. Il presidente De Laurentiis spera sempre che, prima o poi, si faccia vivo il Psg. Il giocatore tradisce un certo nervosismo, come dimostra la diretta Instagram nella quale l'attaccante si scaglia contro il ct della Nigeria. Nel frattempo c'è stato un contatto diretto fra il nuovo allenatore Conte e Lukaku, ma finché Osimhen non parte il belga rimarrà al Chelsea. Probabile l'addio di Mario Rui, che avrebbe ricevuto offerte da tutte e tre le grandi del campionato portoghese: Benfica, Porto e Sporting. Al suo posto potrebbe arrivare Spinazzola, al quale la Roma non ha rinnovato il contratto, e che piace Conte. A proposito di Roma: per Bellanova il Torino ha chiesto 20 milioni, e per finanziare l'acquisto potrebbe essere ceduto Zalewski per il quale ci sono un paio di richieste dalla Bundesliga, ma non alle cifre che vuole la Roma.

