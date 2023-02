Roma, Solbakken è decisivo  

Roma 1

Verona 0

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6 (25’ st Celik 6), Cristante 6.5, Bove 6.5, Spinazzola 7; Solbakken 7 (25’ st Zalewski 6), El Shaarawy 6.5 (42’ st Wijnaldum sv); Abraham sv (15’ pt Belotti 5.5). In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Kumbulla, Pellegrini, Matic, Camara, Volpato, Tahirovic, Majchrzak. Allenatore Mourinho 6.

Verona (3-4-1-2) : Montipò 6.5; Magnani 6, Hien 5 (1’ st Coppola 6), Dawidowicz 6; Depaoli 6, Tameze 6, Duda 6, Doig 6 (39’ st Abildgaard sv); Lazovic 5.5 (15’ st Braaf 6.5); Ngonge 5.5 (31’ st Kallon sv), Gaich 5 (15’ st Lasagna 6). In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Verdi. Allenatore Zaffaroni 6.

Arbitro : Sozza di Seregno 6.

Rete : 45’ pt Solbakken.

Note : ammoniti Hien, Mourinho, Smalling, Ngonge. Angoli: 5-1. Recupero: 5’ pt, 4’ st.

Roma. A fatica e contro le assenze, ma la Roma riparte. Lo fa dall’abbraccio di gruppo che a fine partita Mourinho ha voluto al centro del campo. Un discorso e i complimenti alla squadra che vince 1-0 contro un Verona che era in serie positiva da quattro partite. E a far restare la squadra di Mourinho al terzo posto è l’uomo che non ti aspetti: Ola Solbakken. Per restare in zona Champions basta il gol allo scadere del primo tempo del norvegese, ma ai guai della Roma, però, sembra non esserci fine, perché nonostante Abraham stringa i denti a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nella notte prima della partita, l’inglese parte titolare ma dopo quindici minuti deve abbandonare il campo per uno scontro di gioco con Mancini e un problema all’occhio destro che non gli permette di continuare e che potrebbe farlo star fuori anche giovedì in Europa League. Al suo posto entra Belotti che lotta su ogni pallone in un primo tempo con tantissimi falli (22).

Anche Dybala e Pellegrini hanno dovuto alzare bandiera bianca per preservarsi in vista della sfida di giovedì contro il Salisburgo anche se difficilmente ci saranno. Nel frattempo Mou lancia Solbakken all’esordio da titolare e ritrova Karsdorp dal primo minuto dopo la lite di Reggio Emilia. Scelte che premiano lo Special One visto che a indirizzare la gara a pochi minuti dall’intervallo è proprio il norvegese. Primo gol con la maglia della Roma anche se all’Olimpico, con la divisa del Bodo, aveva già segnato. Porta diversa, ma stesso minuto.

Capitolo Fedayn: lo spicchio di curva riservato allo storico gruppo organizzato del tifo giallorosso è rimasto vuoto fino al fischio d’inizio, salvo poi fare il proprio ingresso sugli spalti tra la standing ovation del pubblico. Un gesto che fa seguito a quello degli ultras della Stella Rossa che sabato nella partita di campionato avevano bruciano lo striscione dei Fedayn, rubato settimane prima a Roma in un agguato ai giallorossi dopo la gara con l’Empoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata