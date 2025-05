Roma, sogni Champions 

Roma 1

Fiorentina 0

Roma (3-5-2) : Svilar; Celik (32' st Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante (20' st Gourna-Douath), Koné, Pellegrini (1' st Pisilli), Angelino; Shomurodov (20' st Baldanzi), Dovbyk (32' st El Shaarawy). In panchina Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Hummels, Salah-Eddine, Paredes, Saelemaekers, Dybala). Allenatore Ranieri.

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour (45' st Adli), Richardson (26' st Beltran), Gosens (1' st Fagioli); Zaniolo (16' st Gudmundsson), Kean. In panchina Terracciano, Martinelli, Moreno, Colpani, Caprini, Folorunsho). Allenatore Palladino.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 49' Dovbyk.

Note : angoli 7-3 per la Roma; recupero 4' e 5'; espulso Zaniolo a fine partita; ammoniti Richardson, Kean e Pisilli per gioco falloso; spettatori: 63.640.

Roma. La Roma può ancora sognare e a tre giornate dalla fine l'obiettivo Champions non è ancora tramontato, tutt'altro. La vittoria all'Olimpico contro la Fiorentina, se da una parte taglia le gambe alla Viola, impegnata per lo stesso obiettivo, dall'altra lancia i giallorossi verso la volata finale. Ecco allora che alla squadra di Ranieri basta un gol, quello di Dovbyk, la cui rete lo rende l'acquisto estivo più prolifico di tutta la Serie A. E così al successo con i nerazzurri, firmato Soulè, la Roma dà seguito con quello di oggi, targato Artem, ottenendo il 19/o risultato utile consecutivo per quella che è la seconda striscia positiva più lunga da quella di 24 partite consecutive senza perdere messe a segno sempre con Ranieri, quando per poco non vinse lo scudetto nel 2010. Quindici anni dopo l'obiettivo è un altro, ma ugualmente importante e il gol del vantaggio della Roma arriva quasi a tempo scaduto, a pochi secondi dalla fine dei quattro minuti di recupero segnalati prima di tornare negli spogliatoi. Sponda di Shomurodov di testa e appoggio facile, facile di Dovbyk, al suo 12/o gol in Serie A di questa stagione. Una rete che nasce dall'angolo conquistato pochi istanti prima, quando De Gea aveva compiuto un vero e proprio miracolo sul tiro in controbalzo dell'attaccante uzbeko.

Il tributo

Subito dopo il triplice fischio è il momento dell'omaggio delle due squadre e dello stadio Olimpico a Edoardo Bove. Giro di campo per il giocatore, fermo dallo scorso 2 dicembre per un malore durante l'incontro tra Fiorentina e Inter, che una volta arrivato sotto la Curva Sud si è commosso per i cori e gli applausi dei 63mila dello stadio Olimpico.

