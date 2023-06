Roma-Smalling e Acerbi-Inter: il rinnovo è fatto 

Si comincia a muovere sempre più velocemente il calcio mercato estivo 2023 tra rinnovi, prestiti e riscatti. Tra questi resterà all'Inter Francesco Acerbi a fronte di quattro milioni di euro alla Lazio. Molto attivi anche i campioni d'Italia del Napoli che giovedì sera aveva annunciato Rudi Garcia come nuovo tecnico al posto di Luciano Spalletti: gli azzurri hanno già investito circa 40 milioni di euro, per confermare Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Non ci sono margini invece per la riconferma di Tanguy Ndombélé, che tornerà al Tottenham. Destinata a concludersi anche l'esperienza di Bereszynski.

Resterà ancora per molto alla Roma di Mourinho Chris Smalling Il prolungamento di Smalling con la Roma: il difensore inglese ha rinnovato il contratto che lo lega al club giallorosso fino al 2025. In partenza Wijnaldum e Camara, mentre resta in forse Llorente: per lo spagnolo il Leeds chiede 18 milioni, ma i giallorossi giocano al ribasso. E rimarrà in Italia ma probabilmente non al Sassuolo uno dei nomi più gettonati del mercato, ovvero Davide Frattesi le cui quotazioni dopo la buona prestazione in azzurro sono destinate a decollare ancora di più. A contenderselo in particolare Roma e Inter con i nerazzurri in vantaggio: a parlare del destino del centrocampista è l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: «Facciamo diversi incontri, ma non c'è nessun accordo né passi avanti con nessuna società. Mi può dispiacere che il ragazzo non vuole andare in Premier, dove ci sono le richieste più importanti».

Novità ancora per le panchine della Serie A: per il Frosinone che ha dovuto salutare il tecnico della promozione Fabio Grosso è in pole Eusebio Di Francesco. Ad inizio settimana il direttore sportivo del club ciociaro Angelozzi incontrerà l'ex giocatore e allenatore della Roma per cercare un accordo.

Guardando all'estero da segnalare che Luka Modric non seguirà Karim Benzema nella Saudi League. Il centrocampista croato, che aveva il contratto in scadenza, ha deciso di rimanere al Real Madrid, accettando l'offerta di rinnovo del club spagnolo, rinunciando a un triennale a 200 milioni annui. Intanto il Leicester ha scelto l’allenatore dopo la retrocessione dalla Premier League: sarà Enzo Maresca, che era nello staff del Manchester City.

RIPRODUZIONE RISERVATA