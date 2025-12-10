Roma, serve una prova di forza in casa del Celtic 

Dopo la due-giorni di Champions, i riflettori si spostano sull’Europa League: in campo le due italiane Roma e Bologna, entrambe alle 21.

Qui Roma

Una prova di forza. Questo Gasperini chiede alla sua Roma a Glasgow «perché ora i punti iniziano a pesare», le parole alla vigilia del tecnico giallorosso. Vuole una Roma come quella di un mese fa contro i Rangers, ma stavolta in casa del Celtic, due lunghezze sotto ai giallorossi nel super girone dell'Europa League. Nove, infatti, sono i punti dei capitolini che dopo i ko contro Lille e Viktoria Plzen, hanno ripreso a correre portando a casa due successi consecutivi che ora lanciano la squadra nella volata finale per un posto tra le prime otto per evitare il playoff. Per questo dalla Scozia sarà fondamentale tornare con almeno un punto

Qui Bologna

Bologna in fortissima emergenza e a sua volta a caccia di un'impresa che consentirebbe di riaprire la corsa all'ottavo posto e alla qualificazione diretta agli ottavi della manifestazione. Stasera i rossoblù saranno di scena a Vigo, sul campo del Celta, formazione decima nella Liga spagnola ma reduce dalla vittoria per 2-0 al Bernabeu in casa del Real Madrid e decimo in classifica in Europa League con 9 punti in 5 gare. Il Bologna ha un punto in meno dei rivali ed è 18°.

