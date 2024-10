Roma, scossa Juric per la sfida la Dinamo Kiev 

È tornato l'Ivan Juric che il calcio italiano conosceva. Abbandonate la calma e le frasi accomodanti di questo primo mese e mezzo a Roma, ha lasciato spazio alla sua natura, quella combattiva e a volte spigolosa perché giocare bene non gli basta più, ora vuole i risultati. Per questo via scuse e alibi, per tutti, a cominciare da se stesso, per poi arrivare alla squadra. «Qui c'è tutto quello che ci serve per fare bene, ma dobbiamo cambiare una mentalità che oggi non è vincente», l'esordio in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Europa League con la Dinamo Kiev, in programma oggi all’Olimpico alle 18.45.

Lo sfogo

«La mia squadra deve dimostrare di che pasta è fatta. Serve una fame allucinante per ribaltare questa situazione. I giocatori devono diventare delle bestie», prova ad alzare i toni il tecnico croato. «Il nostro livello non è da Roma, ma da squadra inferiore», prosegue. «Perché facciamo tante cose buone, ma non posso accettare gol come quelli con l'Athletic o col Monza». Per questo, parla di una squadra «cattiva a metà», ma che può allenare questa mentalità vincente «attraverso il lavoro».

L’altra gara

In campo alle 21 anche l’altra romana. «Il Twente è una squadra giovane, che gioca bene e per noi sarà un test difficile, specialmente nel loro stadio dove il pubblico alimenta molto l'atmosfera». avverte l’allenatore della Lazio Marco Baroni. Il tecnico laziale sottolinea come la squadra vuole «competere per tutti gli obiettivi. Bisognerà fare qualcosa di straordinario, ci sono tutti i presupposti per farlo. In queste partite non ci sono favoriti, sono due squadre che esprimono un buon calcio e queste gare le porta a casa chi è più attento e chi ricerca con più attenzione la vittoria». Baroni insiste: «È un passaggio importante per la classifica, ma guardarla ora sarebbe un errore». Infine, un pensiero sulla gara contro la Juventus con «gli episodi di Torino che non devono scalfire il nostro percorso, quella gara ci ha dato la consapevolezza che nelle difficoltà date dall'inferiorità numerica la squadra ha trovato spessore difensivo».

