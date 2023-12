Roma, scintille ed espulsioni 

Roma 1

Fiorentina 1

Roma (3-5-2) : Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Llorente 5.5, Ndicka 5.5; Kristensen 6, Cristante 5.5, Paredes 5.5, Pellegrini 5 (40’ st Bove sv), Zalewski 3; Dybala 7 (25’ st Azmoun 5, 17’ st El Shaarawy 6), Lukaku 6. In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti. Allenatore Mourinho 6.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 6; Kayode 6.5 (36’ st Maxime Lopez sv), Martinez Quarta 7, Ranieri 6, Biraghi 6.5; Arthur 6, Duncan 6.5; Ikone 6 (27’ st Nico Gonzalez 6), Bonaventura 7 (32’ st Sottil sv), Kouame 6.5; Nzola 6.5. In panchina: Vannucchi, Christensen, Milenkovic, Mina, Parisi, Infantino, Mandragora, Pierozzi, Barak, Beltran, Brekalo. Allenatore Italiano 6.5.

Arbitro : Rapuano di Rimini 6.

Reti : 5’ pt Lukaku, 21’ st Martinez Quarta.

Note : espulsi al 19’ st Zalewski per doppio giallo (entrambi falli di gioco), al 42’ st Lukaku espulso per rosso diretto (gioco pericoloso). Al 51’ st Milenkovic espulso dalla panchina. Ammoniti: Cristante, Ikone, Biraghi, Paredes, Duncan, Llorente. Angoli: 1-6. Recupero: 4’ pt, 7’ st.

Roma. Finisce pari la sfida Champions tra Roma e Fiorentina. Nella notte dell’Olimpico all’ennesimo sold out i giallorossi vanno avanti con una azione show Dybala-Lukaku ma poi, dopo l’infortunio dell’argentino, si perdono lasciando guidare il gioco ai viola che nella ripresa prima guadagnano la superiorità numerica con l’espulsione di Zalewski e poi agguantano l’1-1 con Martínez Quarta. Nel finale la squadra di Mourinho resta in nove per il rosso diretto a Lukaku.

Pronti via con la Roma praticamente subito in vantaggio: spettacolare azione giallorossa sulla corsia di destra con Kristensen che pesca e smarca in area Dybala che s’inserisce e rifinisce d’esterno al centro per Lukaku che di testa da due passi batte Terracciano. Una volta in vantaggio la squadra di Mourinho continua a spingere alla ricerca del 2-0, ma è la Fiorentina ad andare vicina al pari con Nzola. A metà del primo tempo la Roma perde Dybala che resta a terra dopo un contatto con Arthur. L’argentino (problema al flessore sinistro) si consulta con i sanitari ed esce. Senza l’argentino i giallorossi sembrano più timorosi e i viola prendono il comando del gioco. La Roma si limita al contropiede e anche Lukaku arretra in aiuto dei compagni. Una supremazia nel gioco quella della Fiorentina che nel secondo tempo diventa un monologo ma si rivela sterile, con la Roma che resta in dieci per la doppia ammonizione di Zalewski: fatale il secondo fallo su Ikonè. Pochi istanti e arriva il pari della Fiorentina: Martinez Quarta è bravo a sfruttare un cross di Kouamé e beffa Rui Patricio nell’angolino. La Viola in superiorità numerica schiaccia la Roma in area. Nel finale la squadra di Mourinho ci prova a rifarsi avanti ma resta in nove per il rosso a Lukaku autore di un intervento in scivolata con piede a martello su Kouame. A quel punto non resta che resistere.

