Roma, prove di pace ai Mondiali di petanque 

ROMA. Quattro giorni per sfatare vecchi cliché e mettere da parte, almeno sui campi gara, la guerra a Gaza. Da ieri a domenica, a Roma, si svolge il mondiale di bocce (petanque). Presenti 72 atleti, per 51 nazioni partecipanti tra cui anche Iran e Israele, vicine di posto nella cerimonia d'apertura ieri mattina alla presenza, tra gli altri, dei presidenti Coni e Cip, Luciano Buonfiglio e Giunio De Sanctis, del ministro Andrea Abodi. Sfila prima l'Iran, poi Israele e per un attimo la testa si sposta dai conflitti degli ultimi mesi. Ci si dimentica di quanto succede a Gaza, provando a parlare tutti la stessa lingua, quella dello sport. E a tal proposito ecco l'atleta più giovane della delegazione israeliana, Dan Shiran, 27 anni, arrivato ieri insieme al resto dei compagni. «Quando gareggiamo proviamo a tenere tutto al di fuori», ha detto all'Ansa. «Siamo qui per giocare e vogliamo solo lasciare la politica fuori da tutto questo. Ci sentiamo davvero come amici».

RIPRODUZIONE RISERVATA