Roma, prima volta col n. 1 

Roma. A Roma con il n.1 del mondo italiano. Non era mai successo nella storia degli Internazionali che a gareggiare nel 1000 capitolino ci fosse anche un azzurro capace di guidare la classifica Atp. Accade quest'anno, per l'82ª edizione, con il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo i tre mesi di squalifica patteggiati con la Wada. Da qui parte la caccia a un titolo che manca da quasi cinquant'anni. Da tanto un italiano non vince a Roma, perché l'ultimo a riuscirci è stato Adriano Panatta nel 1976, poi più nessuno. «Giocare il torneo di casa crea sempre aspettative», dice il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. «Ma vincendo a Torino le Finals con Sinner abbiamo già rotto il ghiaccio. E poi oltre a Jannik abbiamo anche altre frecce».

I protagonisti

Saranno otto gli italiani in tabellone: oltre il n.1 al mondo ci saranno anche Lorenzo Musetti (16), Matteo Berrettini (34), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (40), Lorenzo Sonego (41), Luciano Darderi (48), Mattia Bellucci (66). Ai quali si aggiungeranno le wild card svelate oggi (Federico Cinà, Fabio Fognini, Luca Nardi e Francesco Passaro).

Meno folta la rappresentanza tra le donne con le sole Jasmine Paolini (6) e Lucia Bronzetti (59) nel tabellone principale, più le wild card assegnate a Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant, Giorgia Pedone e Lucrezia Stefanini. Ma a dar battaglia agli azzurri ci saranno tutti i migliori: da Zverev ad Alcaraz, fino a Djokovic nel maschile, per non parlare della bielorussa Sabalenka, o della polacca Swiatek e l’americana Pegula in campo femminile.

Sempre più in alto

Per questo durante la presentazione dell'edizione del 2025 al liceo Eugenio Montale di Roma, si è parlato a più riprese di «una manifestazione da record». Confermato il campo in Piazza del Popolo, anche il sito del Foro Italico sarà completamente rinnovato e allargato, estendendosi fino allo stadio dei Marmi dove sorgeranno altri tre campi per un totale di 21 (9 da gara e 12 d'allenamento). Per questo il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha parlato di «una visione coraggiosa» nel ridisegnare il villaggio del Foro Italico, mentre il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha definito gli Internazionali «un'eccellenza organizzativa», a prescindere che sia o no il quinto slam perché «ormai il livello è quello». Al terzo anno su due settimane, le aspettative del presidente Binaghi continuano a crescere: «Vogliamo avvicinarci alle 400mila presenze», dice il dirigente di Cagliari. «E se Sinner avesse giocato questi tre mesi la prevendita sarebbe stata ancora migliore. Ma abbiamo la sicurezza che non giocando a Madrid non si potrà fare male come lo scorso anno e quindi la certezza di giocare gli Internazionali con il n.1 al mondo che è italiano». Binaghi annuncia che utilizzerà i ricavi degli spettatori stranieri per la promozione dello sport a scuola attraverso i progetti della federazione che ha anche stipulato un'accordo con l'istituto per il Credito Sportivo e Culturale per la realizzazione di altri impianti nel paese.

