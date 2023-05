Roma, prima le donne 

Il primo turno delle qualificazioni ha aperto gli ottantesimi Internazionali Bnl d'Italia. Diciotto gli italiani in gara (dodici nel maschile e sei nel femminile) nel giorno dell'intitolazione della sala stampa del Foro Italico a Gianni Clerici.

Franco Agamenone vince in rimonta, 4-6, 6-1, 6-2 su Otto Virtanen e tra lui e il tabellone principale maschile c'è Alexandre Muller, che ha sudato più del previsto per avere la meglio su Gianmarco Ferrari, 2-6, 7-6(4), 6-4. Ferrari che sfiora il successo, arrivando al 6-2, 5-4, 40-40 in proprio favore in risposta. Nel derby, Andrea Pellegrino supera 6-3, 0-6, 6-3 Raul Brancaccio e per un pass per il main draw affronta Alexei Popyrin, numero 1 del tabellone di qualificazione, cha batte 6-4, 4-6, 6-3 Riccardo Bonadio. Avanti Flavio Cobolli, che si issa sul 5-2 prima del ritiro di Nikoloz Basilashvili e sfida nel turno decisivo Emilio Nava. Bella vittoria per Francesco Maestrelli, che elimina Zhizhen Zhang 7-5, 2-6, 7-5. Nel terzo set, il cinese va sul 5-3 e serve a due punti dal match. Per il pisano, reduce dall'Atp 175 di Cagliari c'è Pedro Martinez, vincente 6-2, 5-7, 6-2 su Andrea Vavassori. Al turno decisivo anche Stefano Napolitano, 6-4, 6-3 ad Alexander Kovacic. Sconfitte per Julian Ocleppo, 6-4, 7-6(3) da Yannick Hanfmann e Matteo Gigante (7-5, 6-3 da Thanasi Kokkinakis). Tra gli allenamenti di oggi, occhi puntati su quello che nel pomeriggio vedrà in campo per due ore Jannik Sinner e Nole Djokovic.

Roma al femminile

Nelle qualificazioni, italiane tutte out. Martina Colmegna cede 6-2, 6-0 contro Simona Waltert, Jessica Bertoldo 6-0, 6-2 per mano di Aliona Bolsova, Anna Turati con un doppio 6-2 contro Oceane Dodin, stesso risultato subito da Angelica Moratelli contro Ysaline Bonaventure, mentre Deborah Chiesa perde 6-3, 6-1 contro Camila Osorio. Federica Urgesi sconfitta da Magdalena Frech 7-6(9), 6-0, con il rammarico di non aver concretizzato due set point sull'8-7 e sul 9-8 del tiebreak del primo set. Al via oggi il main draw femminile con tredici italiane in lizza: già al secondo turno Martina Trevisan (numero 18 del seeding), al primo Sara Errani-Anastasia Pavlyuchenkova, Jasmine Paolini-Xinyu Wang, Lucia Bronzetti-Danka Kovinic, Nuria Brancaccio-Julia Grabher, Lucrezia Stefanini-Xiyu Wang, Camilla Rosatello-Claire Liu, Dalila Spiteri-Caty Mcnally, Elisabetta Cocciaretto-Lauren Davis, il derby Diletta Cherubini-Lisa Pigato, Camila Giorgi e Matilde Paoletti contro due qualificate.