Roma, per gli azzurri soddisfazioni doppie 

ROMA. Sono i tornei di doppio a regalare soddisfazioni all'Italtennis, in un'edizione del Masters 1000 di Roma invece molto avara sul fronte del singolare. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti nella specialità agli Internazionali d'Italia grazie alla vittoria contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Un successo in due set 6-2, 6-4 in un'ora e 12 minuti di gioco, vendetta sportiva dopo il ko in finale agli Australian Open. Bolelli e Vavassori affronteranno adesso l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic, coppia n. 7 del seeding.

Il duo formato da Sara Errani e Jasmine Paolini si è invece qualificato alle semifinali femminili, battendo in tre set (6-3, 5-7, 10-5) l'ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko. Errani e Paolini nel prossimo turno affronteranno la coppia statunitense Caroline Dolehide-Desirae Krawczyk in un match che aprirà per una delle due coppie la porta della finalissima.

I singolari

Intanto è uscita dal singolare maschile la prima testa di serie rimasta: il russo Daniil Medvedev (numero 2 del seeding) è stato battuto per 6-1, 6-4 dall’americano Tommy Paul che ai quarti sfiderà il polacco Hubert Hurkacz. Il quarto più inatteso sarà tra il cileno Alejandro Tabilo (battuto Kachanov) e il cinese Zhizhen Zhang. Gli altri vedranno impegnati il tedesco Sascha Zverev (ha battuto Nuno Borges) contro l’altro statunitense Taylor Fritz (2-6, 7-8, 6-1 a Grigor Dimitrov nel match più interessante di ieri) e il greco Stefanos Tsitsipas (che ha disinnescato l’australiano De Minaur in due set) contro l’altro cileno Nicolas Jarry.

