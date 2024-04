Roma padrona, Milan ko 

Roma 2

Milan 1

Roma (4-4-2) : Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove (36' st Renato Sanches), Paredes, Pellegrini (36' st Angelino); Dybala (43' pt Llorente), Lukaku (28' pt Abraham). In panchina Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Azmoun, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa. All. De Rossi.

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Musah (24' st Florenzi), Calabria (1' st Reijnders), Bennacer (40' pt Jovic), Leao; Pulisic (24' st Okafor), Loftus-Cheek (1' st Chukwueze); Giroud. In panchina Sportiello, Nava, Adli, Thiaw, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi. All. Pioli.

Arbitro : Marciniak (Polonia).

Reti : nel pt 12' Mancini, 22' Dybala; nel st 41' Gabbia.

Note : angoli 11 a 0 per il Milan. Recupero: 7' e 5'. Espulso: Celik. Ammoniti: Gabbia, Adli, Jovic, Calabria.

Una Roma bella e concreta vola in semifinale con il Bayer Leverkusen nel solito Olimpico sold out. Nei primi venti minuti i giallorossi mettono alle corde il Milan e in cassaforte la qualificazione con i gol di Mancini (che fa il bis dopo San Siro dedicando l'1-0 al suo conoscente stretto e giovane calciatore morto lunedì) e Dybala, ma poi dalla mezz'ora restano in dieci per il fallaccio di Celik su Leao e sono costretti a dover resistere per tutto il match agli attacchi veementi dei rossoneri, facendo anche a meno dei muscoli di Lukaku fuori per infortunio. Forcing milanista che porta all'unico gol di Gabbia nel finale per un 2-1 per la squadra di De Rossi, confermato proprio ieri per il prossimo futuro sulla panchina giallorossa. Ora i campioni di Germania del Bayer Leverkusen per sognare la finalissima di Dublino.

Passano solo 12 minuti e la squadra di De Rossi passa in vantaggio ancora con Mancini che come all'andata firma l'1-0: destro a giro di Pellegrini che colpisce il palo, sulla respinta è lesto è il difensore giallorosso che di piatto a porta vuota spinge in rete. La reazione

Il Milan non si fa attendere: i rossoneri provano a pareggiare subito con il tiro di Loftus-Cheek che si infrange sulla traversa, ma si sbilanciano troppo e dieci minuti dopo aver subito lo svantaggio incassano il secondo gol con un bel contropiede della Roma, il cross di Lukaku arriva proprio sui piedi di Dybala che con uno splendido sinistro a giro insacca. La Roma perde Lukaku per un problema muscolare, poi resta in dieci per il rosso a Celik (fallaccio su Leao). Il Milan sotto di due gol si ritrova in superiorità numerica e si riversa nell'area romanista sfiorando più volte il gol e vedendosi negare un rigore dal Var. Nel finale il Milan accorcia con Gabbia, ma la Roma resiste con ordine fino alla fine festeggiando una semifinale strameritata in un Olimpico da impazzire insieme anche a N'Dicka sotto la curva sud dopo la paura di Udine.

