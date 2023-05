Roma, obiettivo doppietta 

«Lavoriamo duro ogni giorno per costruire la storia della Roma, due finali europee consecutive solo i grandi club con una grande storia ci riescono di solito. E anche per loro non è semplice. Per noi esserci riusciti adesso ha un grande valore», ha detto Mourinho. Il futuro: «Non penso molto a quello che ho vinto, la storia non può essere cancellata. Guardo sempre al futuro. Sono stato nel calcio per tanto tempo, questa finale è una nuova finale. Ora non penso più a cosa potrei vincere, ma alla felicità che posso regalare ai tifosi della Roma. È una città che vive di calcio». Sul futuro da allenatore «non sono pronto per chiudere il cerchio, sono nel calcio da tanti anni e la gente pensa che sia più vecchio di quello che sono. Forse vedono i miei capelli bianchi e pensano che sia anziano, ma mi vedrete ancora per tanti anni».

Dopo la Conference, l’Europa League. L’obiettivo della Roma di Mourinho è chiaro, la doppietta europea è a portata di mano anche se il Siviglia è squadra tosta, che ha in bacheca ben sei trofei tra Coppa Uefa ed Europa League ed è abituata a giocare match simili.

Il tecnico

«Lavoriamo duro ogni giorno per costruire la storia della Roma, due finali europee consecutive solo i grandi club con una grande storia ci riescono di solito. E anche per loro non è semplice. Per noi esserci riusciti adesso ha un grande valore», ha detto Mourinho. Il futuro: «Non penso molto a quello che ho vinto, la storia non può essere cancellata. Guardo sempre al futuro. Sono stato nel calcio per tanto tempo, questa finale è una nuova finale. Ora non penso più a cosa potrei vincere, ma alla felicità che posso regalare ai tifosi della Roma. È una città che vive di calcio». Sul futuro da allenatore «non sono pronto per chiudere il cerchio, sono nel calcio da tanti anni e la gente pensa che sia più vecchio di quello che sono. Forse vedono i miei capelli bianchi e pensano che sia anziano, ma mi vedrete ancora per tanti anni».

Trigoria blindata

Dubbio Dybala, la cui titolarità domani a Budapest è incerta dopo l’infortunio alla caviglia. L’ultima volta che partì titolare fu nella gara d’andata con il Feyenoord, quando uscì dopo poco meno di mezz’ora. Da quel 13 aprile ha disputato appena 105’, con un solo gol nella gara di ritorno dei quarti con gli olandesi, valso i supplementari e poi la qualificazione.

Il tifo giallorosso è pronto all’esodo verso l’Ungheria: un’organizzazione che muoverà circa 30mila tifosi in viaggio, solo 20mila con biglietto, nonostante l’invito di club e Uefa a non partire in mancanza del tagliando. Nessuno però vuole mancare e impedire ai tifosi di raggiungere Budapest sarà impossibile.

